С каждым днем все хуже: в Крыму признали катастрофу

Белогорское водохранилище в аннексированном Крыму сможет обеспечить потребителей только до конца июля.

По словам собственника крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, расход воды превышает ее приход в три раза. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"В настоящее время у Белогорского водохранилища приход воды составляет один куб в секунду, а расход – три куба, поэтому в условиях сложившейся в Крыму засухи, этот водоем сможет обеспечивать водой потребителей только до конца июля. Буквально каждый день уровень воды в водоеме значительно снижается", – отметил он.

По словам Зубкова, он отслеживает ситуацию из-за того, что "Тайган" потребляет воду из этого водохранилища через водовод длиной три километра.

"Вода нам обходится очень дорого, но это единственный вариант, потому что Тайганское водохранилище, из которого мы ранее потребляли воду, практически высохло и давно не имеет полезного объема воды", – пояснил он.

Отмечается, что Белогорское водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу, берущей начало с полноводного истока Карасу-Баши.

До оккупации, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали последствия засухи в Крыму.