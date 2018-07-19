С авиацией и танковыми кулаками: озвучен сценарий атаки России на Мариуполь

Чтобы взять силой Мариуполь, России придется нанести удар танками и авиацией.

Такое мнение выразил военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает "Апостроф". При этом, провести такую операцию в гибридном формате, ссылаясь исключительно на так называемые вооруженные силы "ДНР" и "ЛНР" – невозможно.

" Это должна быть полномасштабная операция с концентрацией в регионе сухопутных войск, а со стороны Азовского моря должны будут проводиться десантные операции. Но, как известно, у "ДНР" нет никакого флота, чтобы осуществить такое десантирование. А, учитывая концентрацию ВСУ в данном секторе, Кремль просто будет обязан прибегнуть к регулярным подразделениям ВС РФ", -отметил Коваленко.

"Плюс, это должны быть мощные танковые кулаки, чтобы пробивать нашу многополосную оборону в данном секторе. Кроме того, при таком сценарии будет использована авиация ВСУ и системы ПВО, если Россия также ответит авиацией. Поэтому в одном ударе России придется сконцентрировать очень большие силы, а Кремль находится в выжидательной позиции, пытается пережить ужесточение санкционной политики, поэтому осуществлять такие масштабные военные действия Москве, как минимум, не выгодно", - добавил он.

В то же время израильский военный инструктор Цви Ариэли подчеркнул, что технически это возможно осуществить.

"Если не вдаваться в подробности, которые лучше не освещать в СМИ, укрепления вокруг города не такие уж и надежные", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко сделал пугающее заявление о том, что Россия готовит атаку на Мариуполь.