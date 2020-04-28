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28 апреля • обновлено в 23:11
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Рваные раны на животе, разодрана нога: в Днепре бойцовский пес напал на ребенка и полицейского

1.7т
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В Днепре стафордширский терьер сорвался с поводка и напал на 11-летнего мальчика, сильно покусав его. При этом позже собака накинулась еще и на полицейского, который разбирался в ситуации.

Обоих госпитализировали, а ребенку даже понадобилась операция. Инцидент произошел на улице Караваева 27 апреля, сообщает "Информатор".

Отмечается, что мальчика пес покусал в области паха. Травма оказалась серьезной, ребенка сразу доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он находится в медучреждении, его жизни ничего не угрожает.

В Днепре собака покусала 11-летнего мальчика и полицейского

В Днепре собака покусала 11-летнего мальчика и полицейского

dp.informator.ua

Как сообщают очевидцы, терьер был на поводке, но без намордника. При этом хозяин не смог объяснить, почему животное набросилось на ребенка, а также почему сам он выгуливал пса с нарушениями.

"Без внимания ситуацию не оставили – случайные свидетели произошедшего сообщили о том, что произошло, в полицию. Уже во время того, как мужчина общался с правоохранителями, собака снова сорвалась с поводка и вцепилась в полицейского", – говорится в сообщении.

В Днепре собака покусала 11-летнего мальчика и полицейского

В Днепре собака покусала 11-летнего мальчика и полицейского

dp.informator.ua

К счастью, животное быстро усмирили, а на место вызвали бригаду скорой помощи. Известно, что пес прокусил полицейскому руку и палец, разодрал ногу выше колена и порвал форменную одежду.

Медики оказали правоохранителю первую помощь, после чего госпитализировали. Тогда как агрессивную собаку забрал "Зооконтроль", а ее хозяин отправился в районное отделение полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории школы в Днепре на 8-летнего мальчика напала собака и укусила его за ногу.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины пострадал ребенок покусала собака
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