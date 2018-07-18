"Русские нацисты воевали в Азове": террорист Прилепин отличился новым заявлением

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал против Украины на стороне террористов "ДНР", заявил, что в полку Нацгвардии "Азов" воюют "русские нацисты".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Дождь" на дебатах с телеведущей, журналисткой и бывшим кандидатом на должность главы РФ Ксенией Собчак.

Так, Собчак спросила писателя о любви к "русскому миру" и почему в отличие от главарей "ДНР" замалчиваются подвиги погибших 18 лет назад псковских десантников.

Прилепин стал уходить от ответа, продолжив тему войны на Донбассе. При этом он признал, что на Востоке Украины воюют наемники из России, однако добавил, что россияне воюют также на стороне Украины, а именно - в "Азове".

Также скандальный писатель заявил, что на Украину работает "западная машина" с разными специалистами и военными.

Захар Прилепин и Ксения Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин нагло "присвоил" Украину России.