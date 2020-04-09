В сети появилось видео, на котором засняли попадание украинской крылатой ракеты "Нептун" по морской цели во время огневых испытаний.
Его опубликовали на YouTube-канале Defense Express, отметив, что стрельбы прошли в Одесской области и подтвердили возможности нового комплекса ЖК-360МЦ и крылатой ракеты Р-360 по поиску и уничтожению установленных морских целей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным разработчиков, береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на десантно-опасных направлениях.
Ракета "Нептун"
Скриншот видео
Он обеспечивает наведение, целераспределение и их уничтожение противокорабельными крылатыми ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты составляет до 280 км. Скорость – около 1000 км/ч, высота полета над гребнем волн – от 3 до 10 м. Масса ракеты – 870 кг, масса боевой части – 50 кг.
Кроме того, дивизион ЖК-360МЦ "Нептун" обеспечивает старт отдельных ракет или залповый пуск до 24 ракет (то есть полный залп шести пусковых установок) с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 секунд.
В свою очередь эксперт по морскому праву, представитель "Морской экспертной платформы" Богдан Устименко на своей странице в Facebook наглядно показал, что "Нептун" легко сможет поразить российских оккупантов в акватории Черного моря.
"Наглядный пост о возможностях применения украинской ракеты "Нептун", операционная дальность которой – до 280 км", – написал он, опубликовав соответствующую карту.
Ракеты "Нептун" могут поразить цели России в акватории Черного моря
Facebook Богдана Устименко
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видео испытаний "Нептуна" в акватории Черного моря на полигоне "Алиби" показал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, ракетам удалось успешно поразить плавучие мишени.
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