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Россиянка с тремя детьми попросила убежища в Украине

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В пункте пропуска "Сеньковка" Черниговской области гражданка РФ с тремя несовершеннолетними детьми попросила предоставить ей статус беженки.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, дети россиянки - 2005, 2007 и 2009 годов рождения.

Женщина заявила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам, поэтому попросила предоставить ей статус беженки.

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"Гражданка России пропущена на территорию Украины и проинформирована ГМС Украины в Киевской области", - добавили пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее курсант ФСБ попросил убежища в Украине.

Место
Украина
Объект
Государственная пограничная служба Украины
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