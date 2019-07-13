13 июля исполнилось пять лет одному из самых абсурдных фейков российского пропагандистского телевидения — сюжету о мальчике, распятом в Славянске.

МБХ Медиа опубликовало соответствующее видео в Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца). В сюжете "Первого канала" рассказывалось, как солдаты АТО якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика на глазах у его матери в Славянске.

Россияне показали интервью с некой местной жительницей Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные якобы прибили гвоздями ребенка на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.

Галина Пышняк скриншот

Сегодня исполняется пять лет одному из самых абсурдных фейков федерального телевидение — телесюжету про мальчика, распятого в Славянске. Вспоминаем, что это за история pic.twitter.com/w8d62ydaWQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 12, 2019

Пользователи оставили под постом гневные комментарии. "Вата, позорище! Признайте, что это фейк! Как это можно отрицать?", "Россияне "такие" и "не такие", знаете почему все вы мрази? Потому что что этот ролик, с развеселой фоновой музыкой могли сделать только мрази", "Это ведь не просто фейк, это ложь и подлость вследствие которой были убиты тысячи людей", "Все, сделанное вами, русские, всегда оказывается мерзостью", - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-террористические войска на Донбассе 5 лет как покинули Славянск и Краматорск, несмотря на демонстративные обещания устроить там "Сталинград".

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