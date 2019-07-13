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"Россияне, все вы мрази!" В сети отметили годовщину эпичного фейка о распятом мальчике

2.5т Читать материал на украинском

13 июля исполнилось пять лет одному из самых абсурдных фейков российского пропагандистского телевидения — сюжету о мальчике, распятом в Славянске.

МБХ Медиа опубликовало соответствующее видео в Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца). В сюжете "Первого канала" рассказывалось, как солдаты АТО якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика на глазах у его матери в Славянске.

Россияне показали интервью с некой местной жительницей Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные якобы прибили гвоздями ребенка на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.

Галина Пышняк

Галина Пышняк

скриншот

Пользователи оставили под постом гневные комментарии. "Вата, позорище! Признайте, что это фейк! Как это можно отрицать?", "Россияне "такие" и "не такие", знаете почему все вы мрази? Потому что что этот ролик, с развеселой фоновой музыкой могли сделать только мрази", "Это ведь не просто фейк, это ложь и подлость вследствие которой были убиты тысячи людей", "Все, сделанное вами, русские, всегда оказывается мерзостью", - отметили они.

"Россияне, все вы мрази!" В сети отметили годовщину эпичного фейка о распятом мальчике
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"Россияне, все вы мрази!" В сети отметили годовщину эпичного фейка о распятом мальчике
"Россияне, все вы мрази!" В сети отметили годовщину эпичного фейка о распятом мальчике

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-террористические войска на Донбассе 5 лет как покинули Славянск и Краматорск, несмотря на демонстративные обещания устроить там "Сталинград".

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Тема
российская пропаганда
Место
Украина
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Всё укр мрази сидят в соц сетях и на обозе и ему подобных. В жизни встретишь граждан Украины, нормальные люди.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Вы ещё отмечать за стол соберитесь, дБ Бл)) А теперь вспомните, как кондиционер взорвался, уроды..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ныне два слова синонима...украинец и...мразь
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