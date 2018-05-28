"Россиянам стыдно!" Родственники жертв крушения МН17 обратились к Путину

Родственники жертв крушения малазийского Boeing 777, которое произошло на Донбассе в 2014 году, написали открытое письмо россиянам, в котором требуют от правительства РФ перестать препятствовать следствию.

Как сообщает "Радио Свобода", одним из авторов обращения стал голландец Ханс де Борст, у которого в авиакрушении погибла 17-летняя дочь.

"С одной стороны, у нас нет ненависти к русским, но, с другой стороны, мы все так же мучаемся от боли, что наших детей больше нет. И правительство у русских ведет себя в этом деле нехорошо: не способствует расследованию, а даже препятствует ему, и это приносит нам дополнительные страдания", - рассказал он.

Ханс де Борст с дочерью, которая погибла в крушении МН17 www.svoboda.org

Мужчина также поведал, что его "русские знакомые пишут, что им стыдно за свою страну и что они всем сердцем сочувствуют".

Ханс де Борст добавил, что приветствует заявление правительства Нидерландов, которое официально возложило на Россию ответственность за гибель рейса МН17.

"Я рад, что наше правительство выразило желание действовать. Конечно, Россия будет продолжать все отрицать, уже все отрицает. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, на котором доказательства представит независимая команда следователей", - сказал он.

"Я вскоре после трагедии написал письмо Путину, в Facebook. Тогда я получил порядка шести тысяч комментариев на моей странице со всего мира, мое письмо переводили на разные языки", - поведал голландец.

Он сознался, что сначала, когда информации о трагедии было не так много, не знал, кого винить в катастрофе. Сейчас в письме к президенту РФ он вместе с другими пострадавшими требует признать содеянное.

"Мы требуем от Путина объяснений за его ошибку, и что мы слышим в ответ? Что в других странах тоже делают ошибки! Да, такое случается. Но возьмите же на себя ответственность за свои поступки! Продолжается перекладывание ответственности. Отвечай за себя! Мы предъявили сто доказательств, что ракета приехала из твоей страны", - возмутился отец жертвы крушения.

Как писал OBOZREVATEL, накануне эксперты назвали роль Путина в крушении MH17.