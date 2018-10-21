Тюрьма за въезд в Украину: стало известно, как будет действовать новый закон

Принятый Верховной Радой законопроект об уголовной ответственности для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение границы – существенный шаг в защите границ Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он объяснил, как будет действовать новый закон.

"Что касается законопроекта - это действительно существенный шаг в защите наших границ и важный аргумент для пограничников в противодействии каким-либо незаконным действиям на государственной границе", - отметил он.

"Например, берем гражданина любой страны, которому запрещен въезд на территорию Украины. Если этот гражданин, после подписания законопроекта, появляется в пункте пропуска, например в аэропорту, имеет действительный паспортный документ, но мы обнаруживаем, что ему запрещен въезд на территорию Украины, мы его просто не пускаем на территорию Украины без каких-либо уголовных последствий", - заявил Слободян.

Как объяснил представитель Госпогранслужбы, если человек, которому запрещен въезд в Украину, пытается пересечь границу за пределами пункта пропуска, или в пункте пропуска с поддельными документами, тогда он будет задержан и относительно него будет применена уголовная ответственность.

"На данный момент им запрещен въезд на территорию Украины за незаконное пересечение границы через закрытые пункты пропуска. Если они сейчас, имея запрет, будут пытаться незаконно попасть на территорию Украины, тогда относительно них будут применены санкции, указанные в этой статье. Если они будут пытаться въехать, условно говоря, на законных основаниях, мы их просто не пропустим через границу, но не будем задерживать с целью возбуждения уголовного дела", - добавил он.

Также Слободян заверил, что Госпогранслужба располагает большим количеством информации о нарушителях.

"У нас достаточно информации в наших базах, которыми мы пользуемся, у нас есть также доступ в определенном объеме к базам других правоохранительных органов в рамках межведомственной системы "Аркан". Также мы можем запрашивать информацию у представителей правоохранительных органов тех стран, с которыми у нас соответствующий уровень сотрудничества, в первую очередь, речь о странах Евросоюза. Информации о тех лицах, которые нас интересуют, достаточно много", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, принятый Верховной Радой законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс, устанавливая уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора.

Согласно нововведению, это должно будет касаться лиц, которые намерены навредить национальным интересам Украины и пересекают границу любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, но без соответствующих документов.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

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