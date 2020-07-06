Россия ведет тайные переговоры по катастрофе MH17, – Венедиктов.

Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что Россия может пытаться договариваться со странами, граждане которых погибли во время катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, передает "Гордон". Он пояснил, что с одной стороны РФ демонстрирует, что ей якобы "никто не указ", а с другой – ведет тайные переговоры с МИД Австралии и Нидерландов по поводу расследования катастрофы.

Он отметил, что ему еще в 2014 году было понятно, что самолет сбили из российского "Бука".

"Что мне понятно? Сбили Boeing из российского "Бука", который был предоставлен вашим сепаратистам (я не знаю, кто стрелял). Мы знаем, что были переговоры, что у Украины есть самолеты, у сепаратистов самолетов нет, и нужно шугануть. Был предоставлен "Бук", и из этого "Бука" был сбит Boeing. А дальше "Бук" ушел обратно в Россию", – сказал журналист.

Венедиктов также предположил, что суд в Гааге давно знает не все, но многие фамилии причастных к авиакатастрофе.

Для России, по его словам, главное компенсировать ущерб без признания вины, и подобные примеры в истории уже были – платить без признания вины.

"Я всегда привожу пример: когда американцы сбили иранский гражданский Boeing [в 1988 году над Персидским заливом, тогда погибло 290 человек], они отказывались признавать вину, но семьям выплатили компенсацию. Есть такая формулировка юридическая: без признания вины. Мы платим без признания вины. Кстати, та же история связывает Россию и Украину, когда в 2001 году самолет [Ту-154] летел [над Черным морем и был сбит ракетой, погибло 78 человек]. Украина выплатила компенсацию без признания вины. Мы до сих пор не знаем, кто сбил на самом деле. Потому что в этот момент шли российско-украинские маневры, и в той точке, откуда вылетела ракета, были и украинские военнослужащие, и российские", – сказал он.

Венедиктов назвал историю по MH17 очень важной. "Я продолжаю говорить: "Ребята, почему вы врете, придумываете летчика Волошина (российская пропаганда утверждала, что малайзийский Boeing 777 мог сбить украинский самолет Су-25, пилотируемый украинским летчиком Волошиным. –Ред.), если "Бук" наш?". Наш ли экипаж – это мы еще не знаем", – отметил главред радиостанции.

Отметим, по делу проходит четыре фигуранта – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных обвиняемых судят заочно.

Напомним, что 8 июня в Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17.

На слушании по делу МН17 голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что в телах членов экипажа малайзийского Boeing было найдено 29 осколков от российской ракеты.

Прокуратура Нидерландов озвучила несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Как сообщал OBOZREVATEL: