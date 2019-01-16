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''Россия своих выплевывает!" Появились детали об изгнании из РФ львовской журналистки

4.5тЧитать материал на украинском

Выдворенная из России скандальная львовская журналистка Елена Бойко прибыла в Украину. Ее задержали российские силовики и депортировали под конвоем.

Украинские пограничники забрали ее на нейтральной территории. Об этом Бойко сообщила в комментарии главному редактору журнала Polit Russia Руслану Осташко (чтобы прослушать аудио, доскрольте до конца страницы).

"Взяли за шкирку и выбросили за шлагбаум. Посидела некоторое время на нейтральной полосе, украинский пограничник попросил документы. После этого я написала заявление на предоставление политического убежища и попыталась его на КПП зарегистрировать", — рассказала пророссийская журналистка.

Елена Бойко

Елена Бойко

Zaxid.net

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Однако ей отказали в предоставлении политубежища, аргументируя это действующим решением суда относительно депортации. Сама Бойко заявила, что знает "заказчика" и обвинила в этом СБУ и российские спецслужбы.

"Хотелось бы, чтобы и Путин (президент РФ. — Ред.) и Лавров (глава МИД РФ. — Ред.) и министр внутренних дел присмотрелись к своим сотрудникам. Это большой удар по международному имиджу. Есть фраза: "Россия своих не бросает". Да она их просто выплевывает!" — заявила плачущая Бойко.

Елена Бойко

Елена Бойко

youtube

Также прокремлевская журналистка посоветовала украинцам, которые надеются на получение российского гражданства, "удирать из РФ".

"Надежда и вера ее покидают. Говорит, что ей уже все равно и она готова умереть", — прокомментировал разговор с выдворенной украинкой Осташко.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 11 декабря стало известно, что Елена Бойко пропала в России. Ее дочь рассказала, что 10 декабря к ним домой пришел участковый и увел ее в участок, после чего связь с женщиной прервалась.

  • 12 декабря стало известно, что она находится в миграционном центре в Москве.

  • 16 декабря Бойко посадили в поезд и выдворили в Украину.

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Место
Украина
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хант мануэль
хант мануэль
Залишилось тільки пригнути 2 дубочки,прив*язати до кожного по нозі і відпустити.
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1
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все правильно. Я предупреждал всю ватную шушеру, вас начнут выдворять обратно. Денег нет вас содержать, а у нас в концлагере - макароны. Тетка поехала сразу, прямым рейсом. ;)
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Бешенство Ватки, вот хоть вчем то я с тобой согласен Украина это реально концлагерь ты прав
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Скирда Женя
Скирда Женя
Так а по ходу , нашему самому гуманному суду ей особо и нет чего предъявить... пожурят и поставят на содержание Украины, дав пенсию... (((
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Скирда Женя, нахер она нужна,пусть в нейтральной зоне тыняется.
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