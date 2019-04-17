Россия стянула новые войска к границам Украины: что происходит

Российская Федерация стянула дополнительную батальонно-тактическую группу военных к границе Украины после первого тура выборов президента.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, подчеркнув, что Россия наращивает количество военных около наших границ, передают "Українськi Новини".

"Мы наблюдаем увеличение количества российских военных на одну батальонно-тактическую группу. Их было 28, а стало 29", – отметил он.

Полторак добавил, что перемещение российской БТГ произошло после проведения первого тура выборов президента Украины. Также он отметил, что российско-оккупационные войска на Донбассе изменили тактику действий.

На данный момент они перешли к активному использованию запрещенного Минскими договоренностями вооружения и диверсионно-разведывательных групп, сообщил глава Минобороны.

Армия России

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перекинула на Донбасс военный "Зоопарк".

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