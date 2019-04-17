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Россия стянула новые войска к границам Украины: что происходит

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Российская Федерация стянула дополнительную батальонно-тактическую группу военных к границе Украины после первого тура выборов президента.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, подчеркнув, что Россия наращивает количество военных около наших границ, передают "Українськi Новини".

"Мы наблюдаем увеличение количества российских военных на одну батальонно-тактическую группу. Их было 28, а стало 29", – отметил он.

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Полторак добавил, что перемещение российской БТГ произошло после проведения первого тура выборов президента Украины. Также он отметил, что российско-оккупационные войска на Донбассе изменили тактику действий.

На данный момент они перешли к активному использованию запрещенного Минскими договоренностями вооружения и диверсионно-разведывательных групп, сообщил глава Минобороны.

Армия России

Армия России

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перекинула на Донбасс военный "Зоопарк".

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Персона
Степан Полторак
Место
Украина
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Комментарии
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Чубатые, портреты Путина и флаги России все заготовили?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Скоро мы вас животных мочить будем
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2
2 из 3 ответов | показать все
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Сидоров Андрей, заебешься пыль глотать,ссученный недоумок!
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1
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Сидоров Андрей,будеш мочить своим разлагающимся трупом?
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0
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! У росии нету даже шанса на победу в Украине-военные эксперты всего мира! Украинская армия красиво пердосит росийскую армию на Донбассе!
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Кожедуб Руслан, А чего украинская армию в Крыму не пердосит российскую армию?
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3
3

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