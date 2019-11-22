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22 ноября • обновлено в 19:57
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Россия соврала об унитазах на кораблях ВМС: нашлись доказательства

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Федеральная служба безопасности России и пропагандистские СМИ пытались откреститься от обвинений в воровстве с украинских кораблей, захваченных возле Керченского пролива, используя смонтированный ролик.

На это после анализа кадров обратило внимание издание The Insider (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, агентство "РИА Новости" опубликовало два материала почти идентичного содержания, посвященные видеоролику ФСБ, на котором якобы запечатлен процесс передачи кораблей украинской стороне.

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Россия соврала об унитазах на кораблях ВМС

Россия соврала об унитазах на кораблях ВМС

zik.ua

Однако расследователи указали на то, что авторы пытались привлечь особое внимание к шильдику "Сделано в СССР" на корабле, очевидно, намекая на устарелость украинского флота. При этом, буксир "Яны Капу" был построен в 1974 году, а бронекатера "Бердянск" и "Никополь" — современные.

"Представители Украины, принимавшие корабли от российской стороны, показаны на палубе одного из бронекатеров. Ни в одном кадре, снятом во внутренних помещениях, нет ни одного человека. Кадры с украинской приемкой и с исправным оборудованием просто смонтированы самым примитивным образом", – сказано в материале.

Отмечается также, что невозможно установить, когда были сделаны съемки внутренних помещений — в процессе передачи или раньше. "Впрочем, если бы это действительно было во время передачи, то непонятно, почему там не слышно ничьих голосов. А если так, то видео нельзя считать доказательством того, что бронекатера перед передачей не были разукомплектованы", – резюмировали в The Insider.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Россия
Тег
ФСБ
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hunt andres
hunt andres
Да вы заипали, ха хлы своими вонючими шаландами. Не стыдно?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлы вы реально больны! Предоставьте своё видео тех помещений где должны быть унитазы, плита и 20 пар трусов Эйдера)
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