Россия соврала об унитазах на кораблях ВМС: нашлись доказательства

Федеральная служба безопасности России и пропагандистские СМИ пытались откреститься от обвинений в воровстве с украинских кораблей, захваченных возле Керченского пролива, используя смонтированный ролик.

На это после анализа кадров обратило внимание издание The Insider (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, агентство "РИА Новости" опубликовало два материала почти идентичного содержания, посвященные видеоролику ФСБ, на котором якобы запечатлен процесс передачи кораблей украинской стороне.

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Однако расследователи указали на то, что авторы пытались привлечь особое внимание к шильдику "Сделано в СССР" на корабле, очевидно, намекая на устарелость украинского флота. При этом, буксир "Яны Капу" был построен в 1974 году, а бронекатера "Бердянск" и "Никополь" — современные.

"Представители Украины, принимавшие корабли от российской стороны, показаны на палубе одного из бронекатеров. Ни в одном кадре, снятом во внутренних помещениях, нет ни одного человека. Кадры с украинской приемкой и с исправным оборудованием просто смонтированы самым примитивным образом", – сказано в материале.

Отмечается также, что невозможно установить, когда были сделаны съемки внутренних помещений — в процессе передачи или раньше. "Впрочем, если бы это действительно было во время передачи, то непонятно, почему там не слышно ничьих голосов. А если так, то видео нельзя считать доказательством того, что бронекатера перед передачей не были разукомплектованы", – резюмировали в The Insider.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов состоялась 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Выяснилось, что Россия корабли прибыли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Моряки заявили, что с борта забрали даже их личные вещи.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.

В ФСБ заверили, что судна отправили в "нормальном состоянии".

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