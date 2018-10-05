Россия скрывает новую аварию в Крыму: что известно

Оккупационные власти России скрывают аварию с газовыми турбинами, незаконно поставленными немецким концерном Siemens в оккупированный Крым.

По данным пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, 30 августа были обнаружены признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, вблизи Севастополя.

"Участок кровли крыши размерами 10х20 метров прогорел, о чем свидетельствует внешний вид разрушенной кровли и имелось характерное задымление. В указанном помещении установлены газовые турбины Siemens, которые импортированы в обход международных санкций. Именно авария стала причиной переноса, уже в третий раз, запуска данной ТЭС в эксплуатацию, а также ограничения энергоснабжения на территории АР Крым", - сказано в сообщении.

Авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом станции, а немецкий концерн не предоставил своих специалистов для наладки и запуска оборудования.

"Строительство ТЭС осуществляется компанией "Технопромэкспорт" российской государственной корпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями. Природный газ, который планируется использовать для производства электрической энергии Российской Федерацией, незаконно добывается из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок "Сиваш", "Таврида", "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость")", - рассказали в ведомстве.

Последние данные о работе установок зафиксированы техническими средствами осенью 2018 года. В частности, активность плавучей буровой установки "Сиваш" 22 сентября, "Таврида" 29 сентября, "Петр Годованец" 2 октября.

"Сейчас владелец этих установок ГАО "Черноморнефтегаз" и НАК "Нафтогаз Украины" обратился в суд с иском о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов в АР Крым и использованием природных ресурсов Украины", – отметили в МинВОТ.

Напомним, в июле 2017 года Siemens попал в серьезный экспортный скандал из-за того, что "Технопромэкспорт" доставил в Крым продукциюнемецкого концерна.

В контракте содержался пункт, который строго запрещал установку энергетического оборудования на территории аннексированного полуострова, однако Россия все равно пошла на нарушение договора, модернизировав, а затем переправив оборудование в Крым в обход санкций ЕС.

В результате Siemens решил выйти из совместных предприятий в России, а также подал иск против представителей "Технопромэкспорта". Концерн требовал от РФ возврата турбин, произведенных для электростанции в Тамани, но в итоге отправленных в Крым.

Российский суд отказал Siemens в иске о наложении ареста на поставленные структурам предприятия "Ростех" турбины для теплоэлектростанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Siemens подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу о крымских турбинах.