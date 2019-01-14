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Россия решила признать ''Л/ДНР'': рассекречен план Путина

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Оккупационные власти в "Л/ДНР" пытаются создать у местного населения убежденность в том, что Россия будет выдавать им свои паспорта.

Руководство так называемой народной милиции ''ЛНР'' было проинформировано, что президент РФ Владимир Путин собирается подписать указ о выдаче российских паспортов жителям, которые получили документы террористических ''республик'', сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Это было озвучено на совещании с участием российских кураторов, которое проводилось в Первомайске 5 января. Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия наконец начала процесс легализации ''непризнанных республик'', — пояснил Тымчук.

Новости
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Паспорт ''ДНР''

Паспорт ''ДНР''

Getty

При этом оккупанты подчеркнули, что документы на оформление российского паспорта нужно собирать по месту жительства, а получить его можно будет только на территории России.

Паспорт РФ

Паспорт РФ

Digital Report

Как писал OBOZREVATEL, в июне Владимир Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".

В декабре Госдума РФ приняла законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. Не скрывается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаЛуганск
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пусть забирают с донбасса это быдло к себе в Педерашку, а Украине останется земля.
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