Россия решила признать ''Л/ДНР'': рассекречен план Путина

Оккупационные власти в "Л/ДНР" пытаются создать у местного населения убежденность в том, что Россия будет выдавать им свои паспорта.

Руководство так называемой народной милиции ''ЛНР'' было проинформировано, что президент РФ Владимир Путин собирается подписать указ о выдаче российских паспортов жителям, которые получили документы террористических ''республик'', сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Это было озвучено на совещании с участием российских кураторов, которое проводилось в Первомайске 5 января. Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия наконец начала процесс легализации ''непризнанных республик'', — пояснил Тымчук.

Паспорт ''ДНР'' Getty

При этом оккупанты подчеркнули, что документы на оформление российского паспорта нужно собирать по месту жительства, а получить его можно будет только на территории России.

Паспорт РФ Digital Report

Как писал OBOZREVATEL, в июне Владимир Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".

В декабре Госдума РФ приняла законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. Не скрывается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.

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