Осколки не магнитятся: Россия ранила на Донбассе воина ВСУ новейшим смертоносным оружием

Во время атаки с российской территории 17 ноября сержант 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ был ранен новым типом боеприпаса оккупантов. Осколки этой бомбы не магнитятся при извлечении из тела человека.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, подчеркнув, что враг сбросил взрывчатку с беспилотника на участке, который до недавнего времени считался одним из самых спокойных на Донбассе, – под селом Сизым. Примечательно, что оно прилегает к участку разведения войск у Станицы Луганской.

"Россияне применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника. Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку – хотя Сизое на самой границе с Российской Федерацией. Россияне не могли не знать о нападении, там они воюют, их ПВО, их солдаты, их беспилотники. Ранее Сизое считалось одним из самых спокойных участков ООС, где давно не было никаких обстрелов", – написал Бутусов.

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По его словам, сначала этот случай не стали озвучивать в сводках ООС как боевое ранение. Однако после проверки и реакции активистов эта информация подтвердилась и ее озвучили в Минобороны.

Так, стало известно, что из-за взрыва новейшей российской бомбы в теле раненого украинского защитника оказалось 50 осколков. Во время их удаления с помощью медицинского магнитного инструмента половина осколков не магнитилась.

По словам военных медиков, это первый случай в их практике, когда поражающие элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом или обычным способом.

Осколки российской бомбы Facebook Юрия Бутусова

Раненый боец ВСУ Facebook Юрия Бутусова

Сам раненый боец рассказал, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать личный состав, который находился под эпицентром взрыва.

По словам Бутусова, у воина ВСУ – серьезное ранение плеча и ему предстоит длительная реабилитация. Но факт того, что он выжил, является буквально чудом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября российские оккупанты на Донбассе ранили мирную жительницу, которая шла по улице с ребенком. Это произошло в Марьинке. Террористы подло атаковали женщину из стрелкового оружия. Она получила ранение грудной клетки и плеча.

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