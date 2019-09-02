Россия призналась! В сети заметили показательный момент "гражданской" войны в Украине

Российские СМИ начали называть грядущее освобождение украинцев в России, о котором договариваются стороны, обменом пленными.
На это обратил внимание журналист Денис Казанский, о чем написал в Twitter. Он указал на важность формулировки.
"Интересно, что даже провластные российские СМИ теперь используют словосочетание "обмен пленными между Украиной и Россией". Те самые, которые шестой год пишут про "гражданскую войну" в Украине. В войне Россия якобы не участвует, а пленные есть. Мистика!" – отметил он.
Интересно, что даже провластные российские СМИ теперь используют словосочетание "обмен пленными между Украиной и Россией".— Денис Казанський (@den_kazansky) September 1, 2019
Те самые, которые шестой год пишут про "гражданскую войну" в Украине.
В войне Россия якобы не участвует, а пленные есть. Мистика! pic.twitter.com/bb9TYcRIWg
Как сообщал OBOZREVATEL, информация об активизации обменного процесса начала появляться в разных источниках вечером 29 августа. Все подробности можно прочитать тут.
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