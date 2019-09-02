Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Россия призналась! В сети заметили показательный момент "гражданской" войны в Украине

821 Читать материал на украинском

Российские СМИ начали называть грядущее освобождение украинцев в России, о котором договариваются стороны, обменом пленными.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский, о чем написал в Twitter. Он указал на важность формулировки.

Новости
Рано обрадовались: стало известно о досадном инциденте с обменом пленными

"Интересно, что даже провластные российские СМИ теперь используют словосочетание "обмен пленными между Украиной и Россией". Те самые, которые шестой год пишут про "гражданскую войну" в Украине. В войне Россия якобы не участвует, а пленные есть. Мистика!" – отметил он.

Россия призналась! В сети заметили показательный момент "гражданской" войны в Украине
Россия призналась! В сети заметили показательный момент "гражданской" войны в Украине
Россия призналась! В сети заметили показательный момент "гражданской" войны в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, информация об активизации обменного процесса начала появляться в разных источниках вечером 29 августа. Все подробности можно прочитать тут.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
А сколько пленных россиян украина собирается отдать россии? Из 33 чел сколько таких казанский знает?)) И сколько там украинцев))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...