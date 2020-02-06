Россия присвоит предателям Украины в Крыму "почетный" статус

Нелегитимная Госдума России 6 февраля окончательно приняла поправки в закон "О ветеранах". Они предусматривают присвоение этого статуса коллаборационистам из временно оккупированного Крыма и Севастополя, которые до захвата полуострова служили в ВСУ.

Как сообщается на сайте Госдумы, звание "ветерана военной службы" будет присваиваться военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе на день оккупации их Россией. То же самое будет касаться и проходивших военную службу в дислоцированных на территориях АР Крым и города Севастополя частях и организациях ВСУ, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба.

Предатели Украины в Крыму ТСН

"При этом для них также сохраняется действующее правило присвоения данного звания: 20-летний стаж военной службы и наличие государственных наград, почетных званий СССР и РФ или ведомственных знаков отличия", – подчеркнули в Госдуме страны-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что в марте 2014 года армия Украины могла сдержать российскую вооруженную агрессию в Крыму.

Первый этап специального плана даже начал реализовываться, но затем его свернули.

Аналогичную версию озвучил и бывший глава Генштаба Виктор Муженко. По его словам, Украина могла бы отстоять северную часть Крыма во время захвата полуострова Россией в 2014 году.

Он добавил, что команду остановиться дали, когда соответствующий план стал реализовываться. Тогда самолеты вернули на базовые аэродромы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал