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7 февраля • обновлено в 07:39
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Россия присвоит предателям Украины в Крыму "почетный" статус

3.1т
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Нелегитимная Госдума России 6 февраля окончательно приняла поправки в закон "О ветеранах". Они предусматривают присвоение этого статуса коллаборационистам из временно оккупированного Крыма и Севастополя, которые до захвата полуострова служили в ВСУ.

Как сообщается на сайте Госдумы, звание "ветерана военной службы" будет присваиваться военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе на день оккупации их Россией. То же самое будет касаться и проходивших военную службу в дислоцированных на территориях АР Крым и города Севастополя частях и организациях ВСУ, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба.

Предатели Украины в Крыму

Предатели Украины в Крыму

ТСН

"При этом для них также сохраняется действующее правило присвоения данного звания: 20-летний стаж военной службы и наличие государственных наград, почетных званий СССР и РФ или ведомственных знаков отличия", – подчеркнули в Госдуме страны-оккупанта.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Тег
Государственная Дума России
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это нормально и полюдски,в оличии от еврореформ.
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
Нелегитимная Госдума России - Довгань, всегда удивлялся, что у тебя в башке творится
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Дурноголовые ! Предатели сейчас в ВР решают как выгоднее Украину продать . вместе с вами.
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