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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Катастрофа MH17 на Донбассе: кто убил 298 человек и как заплатит Россия

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Сотрудники российских спецслужб вместе с подконтрольными террористами из “Л/ДНР” виновны в крушении Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

К такому выводу пришли нидерландские расследователи, а информацию опубликовала экспертная группа Bellingcat, ранее известная резонансными разоблачениями преступлений спецслужб РФ.

О чем конкретно идет речь в докладе и какие последствия будут для Москвы — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Расследователи опубликовали доклад о крушении Малайзийского Boeing 777 в 2014 году на Донбассе. По их данным, к преступлению прямо причастны сотрудники российских спецслужб;

  • Речь идет о главаре боевиков времен 2014 года Игоре Гиркине-Стрелкове (кадровом сотруднике ФСБ), а также бывшем сотруднике ВС России Олеге Пулатове и других;

  • Международники уверены, на основе данных расследования пострадавшие могут обращаться в суды. С Украине же в публичной плоскосте сняты обвинения;

  • В свою очередь МИД РФ поспешил отвергнуть все объявленные подозрения, заявив, что "в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию".

Как расследование “ударит” по России

Экспертно-журналистская группа и следователи по сути доказали то, о чем ранее неоднократно говорили как военные специалисты, так и многие политики. Однако наконец-то детально установлены личности убийц и организаторов теракта, в котором погибли 298 человек.

Среди причастных названы:

  • Игорь Гиркин (сотрудник ФСБ, который никогда и не скрывал причастность к спецслужбам),

  • Сергей Дубинский (позывной “Хмурый”),

  • Олег Пулатов (бывший сотрудник ВС России) и другие агенты спецслужб, в том числе и завербованные украинские боевики из так называемых республик.

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Такое масштабное и емкое расследование – это прямой путь в международные суды.

“Очень хороший знак как для Украины, так и для семей погибших пассажиров самолета. Важно, что идентифицировали фактических убийц. Теперь есть возможность точечно в судах доказывать причастность. А исков будет много. На международной арене может быть волна прессинга на Россию, возможно, и новые санкции”, – заявил OBOZREVATEL эксперт Института демократии и социального прогресса Богдан Ференс.

В перспективе наказания могут понести исполнители преступления, прежде всего указанные в расследовании. Также в судах реально добиться материальной компенсации от России. Правда, в стране уже действует принцип верховенства национального права перед международным. Поэтому в любой момент Кремль может заблокировать процесс.

"Это пока промежуточный этап. Сейчас санкции вводить, вероятно, не будут. Хотя и есть заявления отдельных западных стран, сейчас стороны настроены больше к переговорам, поэтому любые такие решения контрпродуктивные", – считает международник Юлия Осмоловская.

В России уже резко отреагировали на обвинения. Самопровозглашенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что все это просто пустые слова.

"Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно ("Л/ДНР" – ред.), а так – ракеты не чистил, к запуску не готовил", – заявил он ранее.

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МИД РФ также опроверг причастность к преступлению.

"Заявления, озвученные Совместной следственной группой о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", – заявили в МИД РФ.

Сбитый Боинг МН17

Сбитый Боинг МН17

Интересную позицию озвучил и Telegram-канал Незыгарь, близкий к Администрации президента России.

“Голландские следователи, которые занимаются гибелью Малайзийского боинга под Донецком, предоставили журналистам аудиозаписи телефонных переговоров между Гиркиным, Бородаем и Сурковым (Владислав Сурков — советник президента России. — Ред.). Все идёт к тому, что они смогут напрямую связать трагедию с Кремлём”, — следует из репоста на канале.

США и Британия призвали Россию наказать причастных к трагедии. Так, глава Госдепа Майк Помпео заявил, что все обвиняемые были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины.

"Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию №2166 (2014 г.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", – сказано в сообщении.

Кто причастен к преступлению и что известно

Информацию об организаторах и исполнителях преступлений распространили сразу с нескольких источников. Сначала об этом заявили в эфире одного из нидерландских телеканалов.

Среди подозреваемых оказались россияне Сергей Мецкаев, Сергей Дубинский, Олег Поелатов, а также украинцы Иван Безъязыков и Дмитрий Куприян (причастность последнего нуждается в подтверждении). Далее последовало расследование от экспертно-журналистской группы Bellingcat, которую связывают с европейскими спецслужбами.

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Там сформировали свою “иерархию” ответственных за убийство сотен людей в небе над Украиной. Так, среди основных организаторов был назван Игорь Гиркин – лидер террористов, а также сотрудник российского ФСБ.

Катастрофа MH17 на Донбассе: кто убил 298 человек и как заплатит Россия

“Связь с MH17: Бывший полковник ФСБ Стрелков утром 18 июля участвовал в одном из опубликованных разговоров с Сергеем Дубинским, который был связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию.

Поскольку большинство сепаратистов, имеющих отношение к MH17, были его подчиненными, вероятно, он также был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России. Он тесно сотрудничал в середине июля 2014 года с Пулатовым и Харченко, которые оба, предположительно, обеспечивали охрану "Бука" возле места пуска”, – указано в материале.

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

Также к преступлению имеет отношение Сергей Дубинский (позывной “Хмурый”). Летом 2014 года глава "ГРУ "ДНР", подчиненный Стрелкова. По официальным заявлениям Украины, также сотрудник российского ГРУ.

“Связь с MH17: Несколько перехваченных телефонных переговоров говорят о том, что именно Дубинский запросил поставку боеготовой установки "Бук", чтобы защитить его силы на фронте к югу от Снежного, и что 17 июля он лично координировал транспортировку установки до места пуска.

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Он также причастен к эвакуации "Бука" назад в Россию после сбития MH17. Кроме того, доказано, что Дубинский приказывал своим подчиненным осуществлять охрану "Бука" в районе места пуска к югу от Снежного, и что его группа могла сыграть важную роль в решении сбить MH17, предполагая, что это был самолет противника”, – указано в расследовании.

Сергей Дубинский (позывной “Хмурый”)

Сергей Дубинский (позывной “Хмурый”)

Речь идет и об Иване Безъязыкове — бывшем замначальнике, затем и начальнике разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса Сухопутных войск.

Он попал в плен к боевикам в августе 2014 года, когда вместе с парламентариями пытался договориться о передаче раненых и погибших после боя под Степановкой. Освобожден из плена Безъязыков был осенью 2016 года. А уже в декабре его арестовали за госизмену.

В СБУ говорят, что Безъязыков в плену вел себя подозрительно, свободно перемещался, носил форму и пистолет, и у него даже был собственный водитель. Также по данным СБУ, Безъязыков пытался завербовать одного из пленных для работы на "ДНР". Он свободно общался с представителями ФСБ, даже ходил с ними попить чаю.

Безъязыков после освобождения из плена продолжал поддерживать связи с представителями российских спецслужб и даже выезжал в Ростов. Во время плена полковник пропадал на несколько месяцев.

Сам Безъязыков все обвинения отвергает. Он говорил, что на самом деле пистолет был вынужден носить, поскольку его заставили, а российскую форму надел, потому что больше ничего другого в плену ему не дали. Также он указывал на неадекватность одного из свидетелей из числа бывших пленных.

По его версии, среди пленных "боевики" в том числе и "Хмурый" специально распространяли информацию о его сотрудничестве с ними, чтобы отрезать ему дорогу домой.

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Его адвокат Виталий Титыч говорит, что все что говорят о том, что Безъязыков имеет хоть какое то отношение к МН17 – фейк.

"Достаточно просто погуглить и понять, что крушение произошло в июле 2014 года, а моего подзащитного взяли в плен почти через полтора месяца после этого”, – подчеркнул адвокат.

На следующий день после трагедии с малазийским Боингом, 18 июля 2014 года, СБУ обнародовала аудиозапись, на которой слышны голоса двух человек. Одного из них называют "Хмурый", другого – "Бурят". "Бурят" спрашивает, куда ему "грузить красавицу", которую он "только что привез в Донецк". "Хмурый" отвечает: "Это то, о чем я думаю?" – "Да, Бук, Бук" – отвечает "Бурят".

Далее "Хмурый" обсуждает уже с другим собеседником, "Санычем", куда нужно доставить ракетную установку. Получив инструкции, он делает еще один звонок одному из своих подчиненных: "Посмотри по карте, Первомайское. Где-то в том районе располагаешься. Твоя задача — охрана вот этой штуки, которую ты сейчас повезешь".

Этот телефонный разговор находится в материалах дела Международной следственной группы по выяснению причин гибели Боинга МН17.

В своих немногочисленных интервью российским СМИ Дубинский называет себя "Петровским", "Хмурым". О себе рассказывает, что его отец – инженер, а мать – врач. Родился он в 1962 году в Донецке, его родители, а также дедушка и бабушка похоронены в Донецкой области. Сам он увлекался историей, но поступил в военное училище, а затем был направлен в центр подготовки в Средней Азии и оттуда – в Афганистан, где получил контузию.

Далее он воевал в Северной Осетии, принимал участие в первой и второй Чеченской войне, где и познакомился со Стрелковым. Когда Гиркин был в Славянске Дубинский-Петровский-Хмурый прибыл к нему и стал замом "командующего армией ДНР".

Дубинский любит хвастаться, что свою агентурную службу формировал по принципу британской разведки 1940 года. Брал на службу только "интеллектуалов" – преподавателей вузов, судей, айтишников.

В 2014 году в Донецке Дубинский встречался с такими российскими актерами как Охлобыстин и Пореченков, которые поддерживают террористов "ДНР". В 2015 году Дубинский покинул "республику". Его обвиняли в том, что он занимался отжимом имущества у местного населения.

С полным расследованием можно ознакомиться тут.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Темы
Война на ДонбассеЭксклюзив
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков)Владимир Путин
Место
Украина
Теги
ДонбассвойнаБоинг МН17боевикиГиркин
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