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Россия "похвасталась" современной техникой на Донбассе. Видео

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Жители оккупированного Донбасса сняли видео с доказательством присутствия новейшей российской техники. На ролике, отснятом зимой 2019 года в городе Макеевка Донецкой области, видно авто современного комплекса радиоразведки "ТОРН".

Соответствующее видео разместили волонтеры международного разведывательного сообщества "InformNapalm" на своем сайте. Им неоднократно удавалось идентифицировать этот комплекс на Донбассе, начиная с 2015 года (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы находили фото техники в профилях боевиков, проводили геолокацию и публиковали координаты размещения российских комплексов " ТОРН" возле Донецкого аэропорта и на военной базе бандформирования "Спарта" в Донецке. Однако на видео комплекс попал впервые", – объяснили волонтеры.

Российская техника

Российская техника

Скриншот

Несмотря на то, что в распоряжении сообщества является полная версия видео, редакция сократила его для защиты свидетелей, ведь в кадр попали посторонние люди.

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На ролике видно, как авто российского комплекса "ТОРН" движутся в Макеевке по улице Героев Сталинграда в направлении улицы Мануильского.

Техника

Техника

InformNapalm

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Место
Украина Донецк
Тег
Донбасс
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