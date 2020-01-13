Подчистили Википедию: Россию поймали на хитрости после катастрофы МАУ в Иране

В российской версии Википедии сразу после крушения самолета МАУ отредактировали статью о ракетном комплексе "Тор", из которого сбили лайнер.

На этот нюанс обратил внимание на своей странице в Facebook журналист, экс-пресс-секретарь "Укроборонпрома" Олег Катков.

"Маленький штрих по сбитому в Иране Boeing: россияне опять правят Википедию, как и в случае с MH17 в 2014 году. В старой версии указано, что "Тор" может самостоятельно сбивать цели в автоматическом режиме, без участия оператора. В новой – мол, нужна команда оператора", – пишет он.

Старый и отредактированный вариант статьи о "Торе" на Википедии Facebook Олега Каткова

ЗРК "Тор" Facebook Олега Каткова

По словам журналиста, это доказательство весьма неуклюжей попытки россиян спасти репутацию своей военной разработки. К тому же, в старой версии текста утверждалось, что система "Тор" сбивает все военные цели. А уже в отредактированном варианте формулировку смягчили до "захватывает все воздушные цели".

"Зачем так топорно отбеливать? Если российский "Тор" в автоматическом режиме сбивает сам все, что только может, – это мощнейший удар по Кремлю и его продажам оружия, как минимум тех же "Торов". В случае же необходимости нажатия человеком кнопки "пуск" – это человеческий фактор", – объясняет Катков рассчет страны-агрессора.

Комментарий разработчика ЗРК "Тор" о системе Facebook Олега Каткова

Как сообщал OBOZREVATEL:

кремлевские пропагандисты устроили целую истерию вокруг трагедии со сбитым украинским лайнером МАУ.

Пытаясь опровергнуть причастность Ирана к ракетной атаке, рупоры путинского режима выдвигали самые невероятные версии и даже обвиняли в ЧП ВСУ и США.

Кроме того, зампредседателя комитета нелегитимной Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские депутаты осуждают действия Ирана, который признался в случайном сбитии украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, но считают, что на такой удар его якобы спровоцировали США.

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