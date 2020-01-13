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13 января • обновлено в 15:01
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Подчистили Википедию: Россию поймали на хитрости после катастрофы МАУ в Иране

2.3т
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В российской версии Википедии сразу после крушения самолета МАУ отредактировали статью о ракетном комплексе "Тор", из которого сбили лайнер.

На этот нюанс обратил внимание на своей странице в Facebook журналист, экс-пресс-секретарь "Укроборонпрома" Олег Катков.

"Маленький штрих по сбитому в Иране Boeing: россияне опять правят Википедию, как и в случае с MH17 в 2014 году. В старой версии указано, что "Тор" может самостоятельно сбивать цели в автоматическом режиме, без участия оператора. В новой – мол, нужна команда оператора", – пишет он.

Старый и отредактированный вариант статьи о "Торе" на Википедии

Старый и отредактированный вариант статьи о "Торе" на Википедии

Facebook Олега Каткова

ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор"

Facebook Олега Каткова

По словам журналиста, это доказательство весьма неуклюжей попытки россиян спасти репутацию своей военной разработки. К тому же, в старой версии текста утверждалось, что система "Тор" сбивает все военные цели. А уже в отредактированном варианте формулировку смягчили до "захватывает все воздушные цели".

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"Зачем так топорно отбеливать? Если российский "Тор" в автоматическом режиме сбивает сам все, что только может, – это мощнейший удар по Кремлю и его продажам оружия, как минимум тех же "Торов". В случае же необходимости нажатия человеком кнопки "пуск" – это человеческий фактор", – объясняет Катков рассчет страны-агрессора.

Комментарий разработчика ЗРК "Тор" о системе

Комментарий разработчика ЗРК "Тор" о системе

Facebook Олега Каткова

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • кремлевские пропагандисты устроили целую истерию вокруг трагедии со сбитым украинским лайнером МАУ.

  • Пытаясь опровергнуть причастность Ирана к ракетной атаке, рупоры путинского режима выдвигали самые невероятные версии и даже обвиняли в ЧП ВСУ и США.

  • Кроме того, зампредседателя комитета нелегитимной Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские депутаты осуждают действия Ирана, который признался в случайном сбитии украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, но считают, что на такой удар его якобы спровоцировали США.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Олег Катков
Место
Россия
Тег
МАУ
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Комментарии
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Хо Хол
Хо Хол
То есть если я зайду на украинскую википедию, назову АТО - гражданской вoйнoй - можно будет обвинить всю Украину во лжи? Довгань, курица ты ебaнyтaя, ты долго еще будешь пoeбeнь такую писать?
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филя филя
филя филя
зашел сейчас в вики. там также написано как и версии от 11 января. НИЧЕГО не изменено. на кого это гамно рассчитано? на упоротых идиотов?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Маленький штрих по Википедии, ее может править любой желающий. Даже журнализд Олег Каткофф из Укроборонапрома. СУГС, ёпста
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