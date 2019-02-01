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Россия перестала отправлять "гумконвои" на Донбасс: что произошло

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Россия в январе не осуществляла доставку "гуманитарного груза" жителям временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Причиной этому стало отсутствие финансирования министерства РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по статье закупок, сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

Он напомнил, что ранее общая загруженность автомобилей российского "гуманконвоя" в разные годы в среднем составляла 50-70%.

Россия перестала отправлять "гумконвои" на Донбасс: что произошло

"Вести"

"То есть Россия намеренно использовала для своих "гумконвоев" неоправданно большое количество грузовиков для пропагандистских целей, а также для вывоза из ОРДЛО оборудования захваченных предприятий Донбасса и других материальных ресурсов", - отметил Тымчук.

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По его данным, всего в течение 2014 - 2018 годов РФ доставила 84 "гуманитарных конвоя", последний был доставлен 20 декабря 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января российские оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения, одного оккупанта уничтожили.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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