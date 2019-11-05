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5 ноября • обновлено в 13:16
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В повышенной боеготовности: появились тревожные новости с Донбасса

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Российские оккупационные войска с 29 октября по 5 ноября начали повышать уровень боеготовности своих подразделений на временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.

Так, ряд частей и подразделений 1-го и 2-го АК оперативной группировки российских оккупационных войск приведены из степени боевой готовности "постоянная" в степень боевой готовности "повышенная". Отдельные части и подразделения (в основном из состава оперативного резерва) приведены в степени боевой готовности "военная опасность" и "полная".

Кроме того, дежурные артиллерийские расчеты противника находились в состоянии боевой готовности "постоянная", а отдельные расчеты и подразделения были переведены в готовность "повышенная".

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С ними проводился ряд мероприятий по повышению готовности и способности к нанесению внезапных и массированных огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. В частности, оккупанты ежедневно тренировались отрабатывать вопросы развертывания и выхода на передовые огневые позиции для нанесения огневых ударов по Объединенным силам, а также оборудовали ложные артиллерийские позиции.

Также удалось узнать, что в рамках единой системы ПВО Южного ВО ВС РФ подразделения ПВО 1 и 2 АК ВС РФ отрабатывали задачи по выявлению, сопровождению и уничтожению учебных воздушных целей.

Также отмечалась активизация деятельности снайперских и маневренных групп РЭР/РЭБ противника на Бахмутском, Авдеевском, Кураховском и Мариупольском направлениях.

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"Кроме того, на военные полигоны "Центральный-1", "Славный", "Передовой", "Удалой" и "Восточный" в рамках подготовки командно-штабного учения планируется выдвижение целого ряда танковых и артиллерийских частей и подразделений 1-го и 2-го АК ВС РФ. На северо-западе Куйбышевского района (Донецк) наблюдалось перемещение смешанной колоны боевой техники (до восьми единиц БМП-1/2, две-три единицы МТ-ЛБ и четыре армейских грузовика типа "Урал") в западном направлении. В районе населенного пункта Лобачово наблюдалось перемещение на нескольких армейских грузовиках подразделения российской оккупационной группировки (до двух взводов)", – пишет Машовец.

Он также добавил, что по линии Дачное – Сентяновка – Петровеньки продолжаются активные работы оккупантов по инженерному дооборудованию позиций на второй линии и замечено оборудование ряда огневых позиций и капониров для боевой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГУР Минобороны Украины узнало, что на Донбассе командование ВС РФ продолжает усиливать оккупационные войска запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В то же время российские наемники маскируют технику.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Тег
Информационное сопротивление
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фил филипыч
фил филипыч
Российские оккупационные войска только за сегодня потеряли в своих рядах несколько УКРАИНЦЕВ. доколе?
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