Россия направила в Крым фрегат с ракетами: что известно

К берегам аннексированного Крыма направляется российский фрегат "Адмирал Макаров", входящий в состав Черноморского флота.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Facebook. 18 августа корабль начал переход из Балтийского в Черное море. В оккупированном Севастополе находится база.

29 июля экипаж фрегата участвовал в параде в честь Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. По данным "Крым.Реалии", экипажи отработали эпизоды по противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороне.

"Адмирал Макаров" назван в честь флотоводца, российского вице-адмирала Степана Макарова. Фрегат передали флоту в декабре 2017 года. Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами. Кроме того, фрегат может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Черное море вошел новейший десантный корабль ВМС США Carson City, чтобы перевезти военных и технику после учений.