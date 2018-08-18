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Россия направила в Крым фрегат с ракетами: что известно

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К берегам аннексированного Крыма направляется российский фрегат "Адмирал Макаров", входящий в состав Черноморского флота.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Facebook. 18 августа корабль начал переход из Балтийского в Черное море. В оккупированном Севастополе находится база.

29 июля экипаж фрегата участвовал в параде в честь Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. По данным "Крым.Реалии", экипажи отработали эпизоды по противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороне.

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"Адмирал Макаров" назван в честь флотоводца, российского вице-адмирала Степана Макарова. Фрегат передали флоту в декабре 2017 года. Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами. Кроме того, фрегат может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Черное море вошел новейший десантный корабль ВМС США Carson City, чтобы перевезти военных и технику после учений.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Черное море
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Авдеевский Йона
Авдеевский Йона
Обосраться! Гнилая кацапская парадная посудина поплыла! До следующего парада! Мокшанские гнилые понты! Ссу от страха.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. доставайте ракету, иначе нахуя вы её создавали? а что бродский забыл анти-лайков нахерячить? он вашу работу делает.
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Anti-banderos
Anti-banderos
Респект обозу за красивую рекламу российского ВМФ.)
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