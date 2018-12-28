"''Не простят мощный удар'': боец ВСУ спрогнозировал действия России во время перемирия

В зоне боевых действий на Донбассе после Нового года вырастет вероятность обострений, несмотря на режим прекращения огня, объявленный на период праздников.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военнослужащий 10-й ОГШБр, участник АТО Глеб Бабич. По его словам, никаких гарантий соблюдения режима тишины нет.

"За почти пять лет я помню лишь один период перемирия, когда та сторона придерживалась более-менее этого режима, и то лишь на некоторых направлениях", - заявил военный.

"Дело в том, что в договоренностях эти гарантии давала Российская Федерация. Но на самом "нуле" они не полностью контролируют тех, кто там стоит – это во-первых. Во-вторых, я не верю тому, что у самой РФ эти намерения настоящие", - объяснил он.

По словам Бабича, остается лишь надеяться на затишье в прифронтовой зоне, но практика подсказывает – "больше вероятности, что будет, как всегда".

Участник АТО спрогнозировал, что вероятность обострений на Донбассе вырастет к Рождеству, поскольку 6 января Православная церковь Украины должна получить Томос об автокефалии.

"Томос – это один из самых мощных ударов по России, который был за этот период, я так считаю. Я думаю, они нам этого не простят, поэтому есть очень высокая вероятность, что именно в этот период будут обострения. Могут быть провокации, артиллерийские обстрелы – любое развитие событий, что угодно", - отметил военный.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Востоке Украины сообщили о достигнутой договоренности объявить режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря.

Последний раз перемирие на Донбассе – так называемое "школьное" по случаю начала учебного года – было объявлено 29 августа. Хотя стороны конфликта и не придерживались режима тишины полностью, наблюдатели миссии ОБСЕ заявляли о сокращении числа обстрелов.

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