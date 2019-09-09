Россия может заочно засудить украинских моряков: адвокат предупредил о "ловушке" Кремля

Россия продолжает уголовное дело против 24 украинских моряков, которые были незаконно захвачены РФ в Керченском проливе и вернулись в Украину в рамках обмена пленными 7 сентября.

"В России они остаются обвиняемыми. Продолжается уголовное дело. Т.е. им только изменили меру пресечения", – сообщил адвокат моряков Николай Полозов в эфире ObozTV.

Полозов напомнил, что моряки были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Если тот, за кого поручитель дает соответствующее ходатайство, нарушает условия поручительства – начинает оказывать давление на свидетелей, уничтожает доказательства или не является по вызову суда на следственные действия – на поручителя может быть наложен штраф в размере около 200 долларов", – объяснил он.

Адвокат уточнил, что моряков освободили во время ознакомления с материалами дела – это последняя стадия уголовного процесса перед передачей дела в суд.

"Я надеюсь, что российские власти все-таки потеряют интерес к этому делу и, возможно, его прекратят. Но пока оно существует, есть опасность, что моряков могут вызвать на следственные действия, а если они не приедут – попытаются объявить их в международный розыск. Это позволит российским властям вынести им заочный судебный приговор", – предупредил он.

По словам юриста, дальнейшая судьба дела и участие моряков в судебно-следственных действиях будет решаться посредством переговоров.

"Также посредством переговоров должны разрешаться вопросы относительно передачи трех военных кораблей. Потому что на текущий момент приказ трибунала (решение Международного трибунала ООН по морскому праву. – Ред.) Россия выполнила только по одному пункту", – подчеркнул он.

"В уголовном деле корабли остаются в качестве вещественных доказательств. В своей ноте 25 июня МИД России указал, что они готовы передать корабли на временное хранение до приговора. Поэтому мы ожидаем, что переговорный процесс будет продолжаться и корабли вернут. Для России важно выполнить приказ трибунала, иначе будут санкции", – добавил Полозов.

При этом он обратил внимание, что Кремль пытается преподнести освобождение моряков как жест, независящий от решения Международного трибунала.

"В Кремле риторика специфическая. Для них крайне важно утверждать, что трибунал не имеет для них никакого значения. И чтобы это (освобождение моряков. – Ред.) не выглядело как прямое выполнение приказа трибунала, добавили еще несколько политзаключенных и назвали это "большим обменом", – считает адвокат.

Возвращение украинцев из российского плена Офис президента Украины

OBOZREVATEL напоминает, что 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной.

Из российского плена в Украину вернулись 35 человек. Среди них – 24 украинских моряка, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, а также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

Сейчас в тюремном заключении в России продолжают находиться несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары. В Офисе президента Украины анонсировали новый этап обмена пленными и назвали возможные сроки.

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