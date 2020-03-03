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3 марта • обновлено в 18:34
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Россия может ударить по Украине с моря: эксперт назвал три цели Путина

4.1т
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Есть высокая вероятность того, что Россия захочет осуществить новое вторжение в Украину с моря осенью 2020 года. В случае реализации этого сценария под угрозой могут оказаться три города.

Такой прогноз в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL озвучил эксперт по морскому праву, представитель "Морской экспертной платформы" Богдан Устименко.

Корабли России

Корабли России

Газета "День"

"После "победобесия" россияне будут проводить стратегические военные учения "Кавказ-2020" в сентябре 2020 года соответственно. Планируется стянуть в Черное море около сотни военных кораблей, в том числе десантных. Сценарий вторжения в Одессу, Николаев и Херсон в сентябре текущего года не выглядит сказочным", – предупредил он.

Устименко добавил, что такие данные начали озвучивать разведки, в том числе иностранные. "Наиболее реалистичным выглядит вторжение именно с моря", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что группировка ВС РФ вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87-90 тысяч военнослужащих.

  • Кроме того, эти группировки страна-агрессор может усилить за счет трех Центров обеспечения мобилизационного развертывания, которые способны мобилизовать около 40 тысяч человек. Один из таких центров находится в поселке Новоозерное в Крыму.

  • Напомним, эксперт Андрей Клименко также не исключил, что в 2020 году Россия может начать активные военные операции на украинском побережье Черного и Азовского морей, а также реки Дунай.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Сами виноваты выкопали море на окраине окраины теперь боитесь! Надо же головой думать надо было копать в середине окраины! Сейчас бы поновали быыыыы на своём море
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2
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васильевич василий
васильевич василий
Не дождетесь вторжения . На .Х .у .Й вы нужны
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Хватит пугать свиней, у них уже шаровар чистых не осталось.
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