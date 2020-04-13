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13 апреля • обновлено в 14:20
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Россия может начать полномасштабное наступление – волонтер предупредил об опасности "быстрого мира"

5.3т
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Сценарий полномасштабного нападения России на Украину все еще абсолютно реален.

Как заявил в интервью "Апострофу" израильский волонтер и инструктор подразделений Национальной гвардии Украины Цви Ариели, не исключена возможность полномасштабного нападения РФ на какой-то регион или полностью на Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Цви Ариели

Цви Ариели

"Это абсолютно реально. Это уже произошло – у нас физически забрали территорию. Мы на это должны бросить все силы, а договариваются пусть дипломаты. Это два параллельных процесса", – отметил он.

По словам волонтера, быстрый мир с РФ возможен только тогда, когда Украине решит сдаться, выполнив все договоренности на российских условиях.

"Я не буду говорить, что они правильные или неправильные, но там есть такое: провести выборы. Но это конец, этого нельзя делать. Мы не можем вернуть себе области на их условиях, мы не можем, условного, Моторолу или кого-то еще, принять как полноправного члена украинского государства. И неважно – маргиналы, не маргиналы, националисты, демократы – никакой патриот этого не поймет. Этого нельзя делать ни в коем случае", – подчеркнул Ариели.

Он отметил, что какие-то катастрофы и экономические ухудшения могут вынудить Россию "отказаться от излишнего груза".

"Но, сейчас это выглядит так: они могут нам позволить прекратить эту войну, но мы не можем перестать быть украинским независимым государством, мы не должны этого делать", – добавил волонтер.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал OBOZREVATEL, что с началом войны в Украине Европа оказалась не готова к прямому противодействию России. Западные страны предпочли не "раздражать" РФ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
волонтерство Донбасс
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Комментарии
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Ога, 9 мая и нападуть! Инфа 146% )))
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
7 год предсказывают , а Россия все не хочет )
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
почитайте записки сумасшедшего– у нас физически забрали территорию.это израильтянин считает территорию Украины-своей т.е. ИЗРАИЛЯ.!!!!!
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