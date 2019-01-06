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''Россия-матушка убивает своих'': поклонник ''ДНР'' сделал признание

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Журналист и блогер Максим Равреба, который является сторонником российских оккупантов, пожаловался, что в "ДНР" стирают память о "героях республики".

Как передает в Twitter журналист Денис Казанский слова пропагандиста, экс-главарь террористической группировки Александр Захарченко был убит "по причине очень настойчивых писем трудящихся ДНР".

"Что это такое Равреба пишет? Россия-матушка что ли своих убивает вместо того, чтобы спасать? Надо же, а раньше писали, что не может такого быть и это все украинская пропаганда", — прокомментировал Казанский.

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''Россия-матушка убивает своих'': поклонник ''ДНР'' сделал признание

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" взбунтовались из-за беспредела оккупантов, которые заставили жителей заняться работой, которую должны выполнять городские службы.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не нужно мешать, казларылые друг друга передушат за картошку
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Галицький Данило
Галицький Данило
Какой нахрен убивает раSSея матрешка? Она это оно отправляет в хуйловский райок, в потусторонний сруцкий мирок.
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