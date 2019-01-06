''Россия-матушка убивает своих'': поклонник ''ДНР'' сделал признание

Журналист и блогер Максим Равреба, который является сторонником российских оккупантов, пожаловался, что в "ДНР" стирают память о "героях республики".

Как передает в Twitter журналист Денис Казанский слова пропагандиста, экс-главарь террористической группировки Александр Захарченко был убит "по причине очень настойчивых писем трудящихся ДНР".

"Что это такое Равреба пишет? Россия-матушка что ли своих убивает вместо того, чтобы спасать? Надо же, а раньше писали, что не может такого быть и это все украинская пропаганда", — прокомментировал Казанский.

Что это такое Равреба пишет? Россия-матушка что ли своих убивает вместо того, чтобы спасать? Надо же, а раньше писали, что не может такого быть и это все украинская пропаганда pic.twitter.com/Yy1Cx7Qskd — Денис Казанський (@den_kazansky) 6 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" взбунтовались из-за беспредела оккупантов, которые заставили жителей заняться работой, которую должны выполнять городские службы.