Россия может устроить еще одну войну в Европе: названа страна

Россия может спровоцировать новую войну в Боснии и Герцеговине, если к тому времени потеряет влияние на ситуацию в Сирии или Украине.

Такое предположение в эфире программы "Грани войны" на ObozTV сделал эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко.

"Раскрутить эту ситуацию можно за очень короткий промежуток времени. Здесь все будет упираться не во сроках проведения этих акций. Россия будет, очевидно, ожидать политической возможности, чтобы усилить свои позиции в диалоге с США, или использовать карту Балкан в тот момент, когда карта Сирии или Украины будет уже бита Вашингтоном или его европейскими союзниками. С этого конкретного момента можно отчитывать несколько суток до начала дестабилизации ситуации", - считает он.

По его словам, самым вероятным моментом начала таких акций могут стать президентские и парламентские выборы в октябре.

"Это один из вариантов подстраховки, чтобы нивелировать неблагоприятный результат выборов, или чтобы вообще прекратить дипломатический процесс и остановить демократизацию этой точки Балканского региона", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил легкость, с которой Москва переходит от информационных атак к использованию силовых методов.

"Этот сценарий абсолютно реальный учитывая то, насколько Россия быстро переходит от политических, информационных операций до использования полувоенизированных формирований, в том числе нерегулярных полукриминальных местных групп, которые получают оружие со стороны российских спецслужб. И заканчивая использованием подразделений специального назначения, которые занимаются подготовкой диверсионных операций в форме неопознанных "зеленых человечков", и вплоть до использования регулярных сил", - добавил Жовтенко.

Также он провел параллели между Республики Сербской и так называемыми Л/ДНР.

"Ее существование доказывает тот формат, когда на территории государства существует непризнанная республика и при этом она имеет серьезное постороннее влияние, и сторона, которая заинтересована в таком влиянии, она использует эту республику или часть территории для дестабилизации ситуации в стране. Это один из рисков балканизации конфликта в формате замораживания, который предлагался Украине. Сейчас Босния и Герцеговина демонстрирует нам реальные риски от такой ситуации", - заключил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее доброволец АТО Денис Шелер рассказал, сколько добровольцев из Хорватии принимали участие в войне на востоке Украины с 2014 года в составе украинской армии.