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"Россия должна умереть!" У NewsOne в Киеве зажгли файеры. Первые фото и видео митинга

2.3тЧитать материал на украинском

В Киеве в понедельник, 8 июля, состоялся митинг у здания телеканала NewsOne, связанного со скандальным политиком-оппозиционером, кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Как сообщает "Радио Свобода", протестная акция, которая началась около 20:00, была анонсирована организаторами ранее (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В акции участвовали около сотни человек (за данными LB.ua. – около 250). Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

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Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

lb.ua

Отмечается, что протестующие требовали лишить лицензии телеканалы NewsOne и "112 Украина".

На время акции полиция усилила охрану бизнес-центра, однако протестующим правоохранители не мешали и ситуацию не комментировали. Также у здания дежурили пожарные.

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

Радио Свобода

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

lb.ua

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

RT

Активисты скандировали "Медведчук, гори в аду!", обрисовали окна окна и асфальт баллончиками. На здании офиса протестующие написали: Russia must die (Россия должна умереть).

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

lb.ua

Указывается, что среди участников митинга присутствовали, в частности, члены "Национального корпуса".

Отмечается, что на акции идентифицировали фотографа издания "Страна". Мужчину окружили, однако со сцены прозвучали призывы его не трогать. В сопровождении полиции он покинул протест. Около 20:50 митинг закончился и люди начали расходиться.

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

lb.ua

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

lb.ua

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

lb.ua

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

Радио Свобода

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

Радио Свобода

Митинг у офиса NewsOne

Митинг у офиса NewsOne

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за телемоста и не поддаваться на провокации.

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Тема
Телемост с Россией
Место
УкраинаКиев
Теги
протестмитингфотографиивидео
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Круглов Александр
Круглов Александр
Нацики беснуются - Украина тонет в нищете и гражданской междуусобице
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Аносов Александр
Аносов Александр
а почему надписи на англицком? отрабатывают кость которую бросил Хозяин из за океана!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
То есть украинский канал захотел устроить телемост, а виновата опять Россия? Х*хлы, вы больны!!!
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