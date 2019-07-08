"Россия должна умереть!" У NewsOne в Киеве зажгли файеры. Первые фото и видео митинга

В Киеве в понедельник, 8 июля, состоялся митинг у здания телеканала NewsOne, связанного со скандальным политиком-оппозиционером, кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Как сообщает "Радио Свобода", протестная акция, которая началась около 20:00, была анонсирована организаторами ранее (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В акции участвовали около сотни человек (за данными LB.ua. – около 250). Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Митинг у офиса NewsOne lb.ua

Отмечается, что протестующие требовали лишить лицензии телеканалы NewsOne и "112 Украина".

На время акции полиция усилила охрану бизнес-центра, однако протестующим правоохранители не мешали и ситуацию не комментировали. Также у здания дежурили пожарные.

Митинг у офиса NewsOne Радио Свобода

Митинг у офиса NewsOne lb.ua

Митинг у офиса NewsOne RT

Активисты скандировали "Медведчук, гори в аду!", обрисовали окна окна и асфальт баллончиками. На здании офиса протестующие написали: Russia must die (Россия должна умереть).

Митинг у офиса NewsOne lb.ua

Указывается, что среди участников митинга присутствовали, в частности, члены "Национального корпуса".

Отмечается, что на акции идентифицировали фотографа издания "Страна". Мужчину окружили, однако со сцены прозвучали призывы его не трогать. В сопровождении полиции он покинул протест. Около 20:50 митинг закончился и люди начали расходиться.

Митинг у офиса NewsOne lb.ua

Митинг у офиса NewsOne lb.ua

Митинг у офиса NewsOne lb.ua

Митинг у офиса NewsOne Радио Свобода

Митинг у офиса NewsOne Радио Свобода

Митинг у офиса NewsOne Радио Свобода

Під будівлю каналу Ньюзван вже стягують сили правоохоронці та пожежні. Про всяк випадок pic.twitter.com/axiXDmUaRA — Olya Komarova (@Komarisha) July 8, 2019

Бруківка біля будівлі Ньюзвану після декорації pic.twitter.com/HoX2ag3mil — Olya Komarova (@Komarisha) July 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за телемоста и не поддаваться на провокации.

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