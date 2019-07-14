Россия чуть не отравила Харьков: стали известны подробности теракта

Украинские контрразведчики предотвратили теракт России, который мог оставить Харьков без воды и вызвать утечку ядовитого химиката.

Как говорится в сюжете ТСН, осуществить спланированную диверсию должен был заправщик с АЗС, поклонник "русского мира" Иван Обручников (чтобы посмотреть репортаж, проскролльте до конца страницы).

По словам офицера контрразведки, исполнитель пробрался на стратегический объект и положил рюкзак со взрывчаткой прямо под цистерну. Рядом, в двух метрах, был размещен испаритель с хлором – токсичным веществом, которой обеззараживают днепровскую воду перед подачей.

"Жидкий хлор (считается химическим оружием), мы получаем эти контейнеры по мере необходимости на склад", – рассказал директор комплекса водоподготовки "Днепр" Максим Панченко.

Иван Обручников Кадр из видео

Диверсант принес самую примитивную взрывчатку, состоящую из часов, электросхемы и двух кг тротила.

"Очень все просто, очень все удобно было выполнено для исполнителя, ведь нужно сделать буквально несколько действий. То есть, выставить соответствующий будильник двумя кнопками, нажать еще раз кнопку – и устройство приведено к боевому действию. В соответствующее время, указанное на будильнике, состоится взрыв", – уточнил заместитель начальника взрывотехнического управления ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Дмитрий Каракуркчи.

Цистерны с хлором Кадр из видео

Как выяснили контрразведчики, диверсия была спланирована на самом высоком уровне. Иван Обручников писал в своем дневнике, что "творит дела на благо русского народа и в ущерб политике США". Он хотел отомстить Украине, вышел через запрещенную соцсеть "ВКонтакте" на террористов и предложил сотрудничество.

"Раз в неделю ездит украинский поезд с боеприпасами, сказал, что едут два человека - машинист и его помощник. И предложил этот поезд, как бы, вывести из строя, взорвать", – рассказал Обручников.

Взрывчатка, которую дали ФСБ Кадр из видео

Его вывели на кураторов в России. В Белгороде украинец собственноручно подписал обязательство – работать на российскую спецслужбу.

"Они сказали, есть такая тема – "Харьковводоканал" в селе Краснопавловка. Есть коллекторы. Эти коллекторы нужно вывести из строя. Я спросил, для чего это нужно. Они объясняли так – вывести коллекторы из строя, больше половины Харькова останется без воды", – добавил он.

По задумке российских спецслужб, экологическая катастрофа должна была спровоцировать протесты против украинской власти. О том, что диверсия повлечет хлорную атаку после взрыва, кураторы из Белгорода взрывнику не сообщили. На этапе получения взрывчатки Обручников попал в поле зрения украинской контрразведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Харьковском метрополитене готовился теракт, целью которого были многочисленные жертвы и дестабилизация положения в стране перед выборами. Заказчиком преступления были спецслужбы России, которые завербовали харьковчанина. В РФ пообещали мужчине выплатить $15 тыс. за совершение преступления.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта позже указал на главную проблему СБУ в связи с подготовкой РФ теракта.

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