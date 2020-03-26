Россия атакует Италию? В гумконвое Путина из-за коронавируса нашли подвох

Гуманитарная помощь в виде военных врачей-вирусологов, медицинского оборудования и техники, которую Россия недавно отправила в пострадавшую от коронавируса Италию, может свидетельствовать о том, что следующий вооруженный конфликт в мире будет именно в этой стране.

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Такое предсказания относительно возможного дальнейшего развития событий в Италии, которая борется с COVID-19, поделилась журналист и общественный активист Ольга Решетилова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Не потому, что я Ванга. А потому, что в Италии сейчас присутствуют все элементы типичной кремлевской спецоперации. Пропаганда и дезинформация. Подогрев популизма и вливания денег у политиков и чиновников. Установление связей с другими организациями "русского мира" (вспомните "посольство ДНР" в Италии или визиты итальянских политиков в "ЛНР")", – отметила журналиста.

По словам Решетиловой, кризис внутри Италии стал своеобразным благоприятным моментом для разрешения конфликта. Очередное свидетельство тому – гумконвой во главе с российскими военными.

"Там, где появляются русские военные, война неизбежна. Рано или поздно", – утверждает она.

Журналистка подчеркнула, что именно поэтому для россиян таким важным был "кейс" украинского военного, служащего Национальной гвардии Виталия Маркива. Она убеждена, что это было составной информационно-психологических операций РФ.

"Не исключено, что из Италии Кремль начнет окончательный развал ЕС. И мы, конечно, глубоко этим обеспокоены. И хотя это звучит как ирония, на самом деле ни*ига не смешно", – подытожила Решетилова.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин договорился, что отправит в эту страну для борьбы с коронавирусом военных врачей-вирусологов, медицинское оборудование и технику. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе именно российской стороны.

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