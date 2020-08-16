Российский журналист сравнил Соловьева с основателем нацистской идеологии

Когда нынешний российский режим падет, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев должен предстать перед судом одним из первых. Ведь его преступления соизмеримы с теми, которые совершали лидеры нацизма.

Такое мнение озвучил российский журналист, ведущий и продюсер Михаил Козырев в интервью для YouTube-канала Юрия Дудя. Свою позицию медийщик изложил, объясняя, почему Соловьева не пригласили на юбилейный эфир радио "Серебряный дождь", у истоков которого он стоял (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что на вечеринку одноклассников в 1938 году в Потсдаме не стоит приглашать единственного человека в классе, который стал оберштурмбаннфюрером СС. Без этого можно обойтись. Это как раз тот случай", – сказал Козырев.

"Так случилось, что из выпускников "Серебряного дождя" один поставил себе целью паразитировать на ненависти. Его работа – это каждодневная ненависть. Человек, который соорудил себе заводик по производству ненависти, – я рад, что его нет на этой встрече выпускников", – добавил он.

Журналист также подчеркнул, что в руках Соловьева сосредоточены рупоры всех федеральных ресурсов, что дает ему возможность производить ненависть в промышленных масштабах.

"Он перешел из сферы журналистики и радиоведения как ентертеймента в сторону политической пропаганды, которая характерна была для тоталитарных режимов. Я реально не хочу ничего иметь общего с этим человеком", – дал оценку пропагандисту Козырев.

"И я думаю, что если на самом деле настанет наконец на моей ли памяти или после меня тот светлый день, когда люди сядут на скамейку подсудимых, я думаю, что он там должен сидеть одним из первых. Я думаю, что это Эйхман (немецкий оберштурмбаннфюрер СС, ущемлявший евреев. – Ред.) фактически, что это преступления масштаба родоначальников нацисткой идеологии", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Козырев заявил, что с момента прихода Владимира Путина к власти в России, страна начала "пробивать дно", так как государство возглавил человек, ранее работавший на преступную организацию.

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