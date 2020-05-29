Российские врачи признались в причастности к войне на Донбассе. Видео

В сети появилось видео, на котором российские врачи признаются, что принимали участие в войне на Донбассе и незаконно пересекали границу Украины.

Кадры обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим. На них запечатлен митинг медиков из страны-агрессора, на котором они бастуют против невыплаты им "боевых" денег за работу на временно оккупированной территории Украины.

"Просим разобраться. Отдельный разговор – Украина. С 2014 года нам обещали выплатить деньги "боевые". "Боевые" пропали деньги! Мы вывозили раненых с территории Украины, под бомбежками. Да, скорая помощь, фельдшера, врачи, которые штопали. Страх потеряли руководители наши!" – пожаловались пособники оккупантов.

Российские врачи признались в участии в войне на Донбассе Скориншот видео

"У меня на мою смену привезли 19 человек из западной Украины! За одну смену! И ни копейки не заплатили! Тут же были и с той стороны, и с этой. Просто нам потом запретили об этом говорить", – продолжили возмущаться российские медики, причастные к вторжению на восток Украины.

Автор публикации, в свою очередь, возмутился из-за цинизма сообщников террористов и упрекнул их в пособничестве захватчикам, присвоившим часть чужого суверенного государства.

"Не заплатили "боевые". По ходу, они все участники ру-вторжения на Донбасс армии Путина. Лечили "орков", запретили рассказывать? А ну-ка расскажите, сколько "грузов 200" вы там схоронили?" – написал Нещадим.

В комментариях под постом защитник уточнил, что видео было снято в городе Гуково ростовской области России.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Совета безопасности ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах Российская Федерация дала понять, что прекращение огня в странах, где она участвует в военных конфликтах, невозможно без полного снятия санкций с нее.

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