Российские войска понесли серьезные потери на Донбассе

Российские террористы, оккупировавшие Донбасс, понесли потери в зоне боевых действий. По подтвержденным данным, они составили 4 человека.

Потери были подсчитаны за период с 5 по 11 ноября. Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.

"В период с 5 по 11 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 4 человека: 1 АК – 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 2 в/с", – говорится в сообщении.

Укринформ

Интенсивность обстрелов украинских военных террористами "Л/ДНР" не снизилась даже после разведения войск. За неделю противник совершил 97 огневых налетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских военнослужащих, которые подорвались во вторник, 12 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

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