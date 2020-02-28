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28 февраля • обновлено в 08:26
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Российские военные убили бойца ВСУ: развязались кровавые бои

4.7т
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В четверг, 27 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

О трагической вести сообщили в пресс-центре ОС на странице в Facebook, обстоятельства гибели воина пока неизвестны. Отмечается, что всего за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В частности противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе погиб воин ВСУ

На Донбассе погиб воин ВСУ

Так, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи населенного пункта Новомихайловка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета (шесть выстрелов);

  • неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций:

  • дважды неподалеку Новотошковского – из 120-мм минометов враг выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Ореховым – из миномета калибра 120 мм (три мины).

Вместе с тем уже с начала 28 февраля российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного, что в районе ответственности оперативно тактической группировки "Восток". К счастью, за эти сутки потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 февраля на Донбассе трагически погиб воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Гринь. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины погибли военные ООС
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Если убивший- Российский военный, тогда погибший -американский.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Да чего уж там, писали бы что лично Путин вылазку сделал, все равно тyпopылoe рагулье скушает.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинские СМИ: "Путин уже и не скрывает ложь. В Москве будут праздновать проводы зимы, которой не было."
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