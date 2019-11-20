Российские оккупанты накрыли ВСУ адским огнем: подробности боев

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 19 ноября. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
дважды у Водяного – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Старогнатовки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
у Гнутово – из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
неподалеку Крымского – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
дважды вблизи Пивденного – из ручных и станковых противотанковых гранатометов;
у Железного – из РПГ;
вблизи Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.
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