Главная Новости
20 ноября • обновлено в 07:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Российские оккупанты накрыли ВСУ адским огнем: подробности боев

332
Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 19 ноября. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

Новости
Террористы Путина испугались массовых инфекций в частях: разведка рассекретила данные

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

  • дважды у Водяного – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Старогнатовки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Гнутово – из автоматических гранатометов.

Российские оккупанты накрыли ВСУ адским огнем

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

  • неподалеку Крымского – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Пивденного – из ручных и станковых противотанковых гранатометов;

  • у Железного – из РПГ;

  • вблизи Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
10
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги