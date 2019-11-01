Министерство обороны РФ сообщало, что с 24.10.2019 года началась ротация их военных из состава "миротворческого" контингента в Приднестровье.

"Механизированный батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), который завершил обучение по программе подготовки российского воинского контингента миротворческих сил на базе ОГРВ ПРРМ, поэтапно вступит в Зону безопасности" - именно так звучит первая часть сообщения на сайте МО РФ

Что это значит? Мы привыкли представлять себе при словах "миротворцы", "контингент", "ротация", что это украинское подразделение, которое далеко в мире на чужой войне выполняет задания, чтобы остановить эту войну. Подразделение находится в зоне конфликта определенное время и затем по ротации едет домой, а другой состав контингента, наоборот, отбывает в эту "горячую" точку.

Когда речь заходит о российских "миротворцах" в Приднестровье, а именно об Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), то все совсем не так.

Откуда в Молдове российские военные

Начать надо с того, а зачем вообще на территории другой страны находятся российские военные? В свое время, когда в 90-х годах Молдова огласила собственную независимость, часть ее районов, где жили русские и украинцы, вообще захотели быть независимыми еще и от Молдовы. Сепаратисты от сепаратистов...

Образовался так называемый непризнанный анклав под названием "ПМР" - "Приднестровская Молдавская Республика". Приднестровских сепаратистов поддержали российские войска 14-й армии, которая дислоцировалась тогда в Тирасполе и на территории Молдовы.

Россия быстро переквалифицировала своих военных в "миротворцев", убеждая мировое сообщество, что именно благодаря им здесь не идет война. Уже почти 28 лет она продолжает рассказывать эти басни местному приднестровскому населению и мировому сообществу. Но ни Молдова, ни другие страны в ООН русским сказкам не верят и пытаются выгнать Россию с ее "миротворцами" с территории другого государства.

Сначала Парламент Молдовы принял решение о выводе российских войск с территории их страны, а в 2018 году уже Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала россиян покинуть регион, но те не спешат оттуда убираться.

Ложь в полтора десятка лет

Нонсенс, ООН - организация, которая наоборот занимается установлением мира на планете и организацией миротворческих миссий в разных точках мира, а для этого привлекает в ту или иную страну миротворцев, в данном случае призвала Россию забрать свои "голубые каски" из Молдовы...

Почему? Ответ прост. И Молдова, и мир в целом считают, что конфликт в Приднестровье не нуждается в привлечении силовой компоненты, а присутствие иностранных военных наоборот дестабилизирует обстановку в регионе.

Однако России крайне необходимо сохранить здесь военное присутствие, ведь это ее форпост на западных границах Украины. Это точка в Европе, откуда можно удачно проводить новые операции в гибридной войне, которую ведет Россия против нашего государства и части западного общества.

Для того, чтобы сохранить здесь "миротворческий" контингент, россияне придумали ему определенные "задание", которые кроме миротворцев больше никто выполнить не сможет. Для этого создала здесь так называемую "Оперативную группу российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ)" и "определила" для нее задачу - охранять склады с оружием, которые расположены возле села Колбасная (Кабасна).

Колбасная (Кабасна, Cobasna)

В международных документах, которыми Россия пытается оправдать свое присутствие в регионе, это звучит так:

"Согласно решению Стамбульского саммита ОБСЕ (1999), Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР еще до 2001 года. По состоянию на 2000 год объемы вооружений и боеприпасов, принадлежащих России, в приднестровском регионе Молдовы составляли около 42 000 тонн.

С 2000 года по 2004 год отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по разным оценкам от 19 000 до 21 500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны. Из них 57% просрочены для использования и транспортировки".

То есть, в Молдове находится российское оружие, но уже более полутора десятка лет россияне, которые охраняют склады, не могут вывезти, уничтожить или даже посчитать вооружения и боеприпасы, которые находятся на ее же складах (!).

А разве нельзя передать функции по охране складов местной приднестровской милиции, которая является "союзником" русских? Однако такие функции здесь выполняет целый механизированный батальон российской армии.

Удержанный Россией плацдарм в глубоком украинском тылу

На сегодняшний день в составе ОГ в Приднестровье остаются два отдельных батальона – 82-й и 113-й (выполняют миротворческие задачи) ???, батальон охраны и обслуживания. Механизированные батальоны поочередно выполняют миротворческую миссию на Днестре, через год сменяя друг друга (!). Общая численность ОГРВП включая миротворческие силы – около 1700 военнослужащих.

А вот и основные задачи Оперативной группы российских войск в Приднестровье (прописаны в руководящих документах российского Генштаба):

- Подготовка военнослужащих к участию и выполнению миротворческой операции (сами себя готовят к выполнению ими же придуманных задач)

- Обеспечение сохранности вооружения, боеприпасов и материальных средств (это чтобы ничего не потеряли или не поломали - одна из основных задач "миротворцев").

- Действия по решению Генерального штаба Вооруженных Сил РФ при изменении ситуации в регионе (это действительно реальная задача – ждать распоряжение "сверху" на то, чтобы осуществлять "гибридные задачи").

Зачем же тогда "ротация" и кто кого будет менять, и о чем на самом деле говорится на сайте российского Минобороны, где написано, что кто-то кого-то заменяет?

На самом деле численность миротворческого батальона в Приднестровье составляет 412 человек, а Оперативного группировки российских войск (воинская часть № 13962) – около 1100. А по составу в Колбасне, то там хранятся, в частности, сотни танков и бронетранспортеров, более 200 зенитно-ракетных комплексов и установок систем залпового огня "Град", а также 30 000 автоматов, пулеметов и пистолетов.

В отличие от миротворческого батальона большую часть военнослужащих и технического персонала ОГРВ в Приднестровье составляют местные жители, которые получили российское гражданство. Поэтому ротацию проходит достаточно небольшое число военных, находящихся на территории самопровозглашенной республики.

То есть, на территории Молдовы Россия воплотила довольно коварную схему: "задекларировала" численность своих военных, которые могут там находиться - до 1700 человек. Это общая численность ОГРВ, а их на самом деле 410-420 человек. То есть, при случае, еще могут прибыть до полутора тысячи – и это официальных "российских миротворцев".

Кроме того, Россия раздала местным свои паспорта и взяла их на службу в ОГРВ (чтобы было кому охранять склад). С местными постоянно проводится подготовка по "выполнению миротворческих задач" и при необходимости они будут действовать в составе российских подразделений.

Не спешит с Колбасни и вообще из региона выводить технику и вооружение, так как при необходимости ей надо будет перебрасывать только личный состав.

Главное в подготовке миссии - строевой смотр

Все рассказы россиян о том, что в Приднестровье они выполняют опасную и важную "миротворческую" миссию - это сплошная ложь. В подтверждение этому и сообщение на официальном сайте Минобороны РФ о том, как готовились их военные к миссии и что изучали:

"Для подготовки мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ к ротации в Зоне безопасности провели ряд мероприятий, среди которых – подготовка документации согласно руководящих документов (!), строевой смотр личного состава (!), вещевого имущества и вооружения, контрольный пробег военной техники (!), а также зачеты по специальной подготовке на знание инструкций и функциональных обязанностей военнослужащих, заступающих на миротворческие посты" (!)

Все это полная фикция, если сравнить с тем, как готовятся к выполнению задач в миссии украинские бойцы.

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