Резня со Стерненком: названы основные версии

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего вечером 24 мая, когда в Одессе экс-лидер местного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко убил напавшего на него.

Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, есть версии как бытового конфликта так и заказного нападения, передает "Украинская Правда".

"Обязательно учтут и то обстоятельство, что этот инцидент с общественным активистом - уже не первый. Среди других версий - хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт или какие-то другие. Также будет рассматриваться и то, что нападение на гражданина Стерненко могло быть спланированным и заказным", - сказал Тракало.

Он добавил, что следователи уже обратились в суд для получения постановления на проведение ряда экспертиз. В частности, дактилоскопической и молекулярно-генетической.

Также уже состоялось опознание родными погибшего.

Тракало объяснил, что открытое ранее производство по статье "умышленное убийство" могут переквалифицировать или закрыть. Также могут переквалифицировать и производство по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести повреждения).

Он заверил, что "расследование будет проведено открыто и прозрачно", а общественность оперативно будут информировать обо всех новых обстоятельствах в деле.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающим, который погиб, был 25-летний Иван Кузнецов. Нападающий, который получил ранения - Александр Исайкл, 1988 года рождения.