"Резал ножом, пока жертва кричала": Харьков потрясла трагедия с 14-летней школьницей

В Харькове 16-летний подросток из-за ревности убил 14-летнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, добавив, что преступление произошло 2 марта.

Бездыханное тело с многочисленными ножевыми ранениями полиция обнаружила на улице Набережной. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 16-летнего парня.

Выяснилось, что задержанный и погибшая ранее были парой. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за ее новых отношений. Парень нанес девушке около 10 ударов ножом, затем забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался в доме товарища.

"Пара рассталась на 14 февраля, встречались 2,5 года. Вечером 2 марта парень написал, что хочет встретиться, назначил встречу недалеко возле ее дома, на которую принес кухонный нож. Они поссорились, и он нанес 10 ударов. После чего побежал к другу домой и там скрывался несколько часов, пока его не задержала полиция. Люди, которые там живут, выбежали на крик, вызвали скорую, но девочку не спасли", – написала в сети одноклассница погибшей.

Место гибели девочки Скриншот

Парень и его жертва Скриншот

3 марта одноклассники на место убийства принесли цветы.

Полиция начала уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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