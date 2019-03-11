"Республика бабуин": жители "ДНР" пожаловались на реалии "русского мира"

Жители "Донецкой народной республики" разочаровываются в "русском мире" и оккупационной незаконной "власти".

Свое негодование некоторые высказывают в социальных сетях. Так, блогер с ником "Фашик Донецкий" на своем Telegram-канале поделился скриншотом сообщения одного из жителей Донецка.

Пользователь, подписанный как Николай Гут, рассказал, что поехал в российский город Ростов, где "полноценная жизнь, суета, постоянное движение".

"А у нас все совершенно наоборот. Даже освещение в 9 вечера выключают. Безжизненный кратер без имени и звания. Республика бабуин", — написал он.

"Зато не Европа, да и не Россия. Ж*па", — добавил житель непризнанной "ДНР". "В*та начинает что-то подозревать", — прокомментировал негодование пользователя блогер.

Иллюстрация. "Донецкая народная республика" Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов — они заполнены лишь на 10%.

Кроме того, в "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

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