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"Республика бабуин": жители "ДНР" пожаловались на реалии "русского мира"

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Жители "Донецкой народной республики" разочаровываются в "русском мире" и оккупационной незаконной "власти".

Свое негодование некоторые высказывают в социальных сетях. Так, блогер с ником "Фашик Донецкий" на своем Telegram-канале поделился скриншотом сообщения одного из жителей Донецка.

Пользователь, подписанный как Николай Гут, рассказал, что поехал в российский город Ростов, где "полноценная жизнь, суета, постоянное движение".

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"А у нас все совершенно наоборот. Даже освещение в 9 вечера выключают. Безжизненный кратер без имени и звания. Республика бабуин", — написал он.

"Зато не Европа, да и не Россия. Ж*па", — добавил житель непризнанной "ДНР". "В*та начинает что-то подозревать", — прокомментировал негодование пользователя блогер.

"Республика бабуин": жители "ДНР" пожаловались на реалии "русского мира"

Иллюстрация. "Донецкая народная республика"

Иллюстрация. "Донецкая народная республика"

Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов — они заполнены лишь на 10%.

Кроме того, в "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
Теги
ДНРНовости ДНРНовости Донбасса
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