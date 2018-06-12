Решительный ответ: "Л/ДНР" не смогли прорвать оборону на Донбассе

Российско-оккупационные войска 11 июня 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение, сообщает пресс-служба ООС.

Так, на луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Новотошковское. На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск. На донецком направлении - вблизи Авдеевки и Песков. Оставалась напряженной ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные Силы Украины показали одну из своих целей на Светлодарской дуге.