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''Решили меня кокнуть'': Бродский рассказал, как Кучма хотел убить его после Гонгадзе

1.5тЧитать материал на украинском

Предприниматель Михаил Бродский рассказал, что второй президент Украины Леонид Кучма и экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко после убийства журналиста Георгия Гонгадзе собирались устранить его самого.

Поводом для расправы, которую они планировали, была финансовая поддержка бизнесменом деятельности Гонгадзе. Об этом глава редакционного совета OBOZREVATEL рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.

Он отметил, что подтверждение преступного сговора Кучмы и Кравченко содержится на так называемых пленках Мельниченко.

"На этих пленках Кравченко докладывает Кучме: "А вы знаете, кто финансирует Гонгадзе и "Украинскую правду"? "Кто? Этот подонок Бродский. Ну ничего. Ми сейчас с этим разберемся, а потом с Бродским", — говорил Кучма", — процитировал Бродский часть скандальных записей.

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Бизнесмен рассказал, что решил поддерживать Гонгадзе, поскольку журналист незадолго до своей гибели нуждался в работе и тратил свое время не на интересный ему проект "Украинская правда", а на сотрудничество с политиками в качестве их помощника или пресс-секретаря.

"Жора тогда искал заработок, ему нужны были деньги. Он очень активно работал с депутатами, был пресс-секретарем у Анатолия Матвиенко. Потом пошел пресс-секретарем и помощником к Витренко. Ему нужны были деньги. Тогда я ему предложил: "Уволься отовсюду, я буду тебе давать деньги, занимайся "Украинской правдой". И он приходил каждую неделю, я сколько мог давал. Сам ведь тогда в оппозиции был, бизнес уничтожили — восстанавливал понемногу", — вспоминает Бродский.

Вместе с тем, он добавил, что, помимо истории с Гонгадзе, Кучма хотел отомстить ему за правдивые критичные публикации, которые печатались в газете "Киевские ведомости", собственником контрольного пакета акций которой на тот момент был Бродский.

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"Скандал начался с большого материала о том, как ночью снесли дом около Андреевской церкви, который мешал Кучме из окна ее видеть... И вот это "Киевские ведомости" напечатали... Слушай, я клянусь тебе, я к этому никакого отношения не имел. Я не просил Кириндясова (автора нашумевшей публикации. — Ред.) это вычислять, это делать, это выпускать. Ну, они это сделали. Вот тогда и было принято решение меня кокнуть", — поделился с Бутусовым бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко заявил, что не только записывал разговоры президента Кучмы, но и контактировал с политиками, "которых Кучма давал уничтожать".

Читайте все новости по теме "Убийство Гонгадзе" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Гонгадзе
Персоны
Михаил БродскийГеоргий ГонгадзеЛеонид КучмаЮрий Кравченко
Место
Украина
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