Разворовали миллиарды: дело о масштабной коррупции "вертолетных налоговиков" Януковича попало в суд

Дело так называемых вертолетных налоговиков времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича передано в суд.

Об этом на странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он напомнил, что руководил схемой бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Луценко уточнил, что обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева. Масштаб дела, которое длилось 9 месяцев и 18 дней, генпрокурор назвал грандиозным, пояснив, почему так считает:

Сумма убытков составляет 104 млрд гривен.

Объем доказательств — 1209 томов.

Количество обвиняемых руководителей фискальной системы всех областей Украины как членов преступной организации — 52 чиновника из 92 адвокатами.

Сумма арестованного имущества — 700 млн, которое в 2018 году уже работало на государственный бюджет и принесло 639 млн гривен.

Луценко также наглядно показал объем доказательств в деле, которые хранятся в 1209 томах. Над ними работали около полусотни сотрудников Департамента защиты экономики МВД и военной прокуратуры.

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

"За период следствия состоялись тысячи судебных заседаний, в которых приняли участие прокуроры военной прокуратуры, и вынесенные судом около 2 тысяч решений по результатам рассмотрения их ходатайств и жалоб по этому делу", — подчеркнул Луценко.

"Наша общая команда МВД и ГПУ смогла уже на этом этапе арестовать имущества преступников на 700 млн грн, в том числе 10 домов, 20 квартир, 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, тысяча вагонов, 40 автомобилей. Это арестованное имущество сегодня уже приносит доход государству", — подытожил он.

Напомним, в мае 2017 года правоохранительные органы провели самую масштабную одновременную операцию на всей территории Украины и провели более 400 обысков в рамках дела о налоговых площадках Александра Клименко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича – Александр – продал свою последнюю недвижимость в оккупированном Крыму.

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