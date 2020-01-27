Зашли на украинские позиции и открыли огонь: "Л/ДНР" устроили наглую провокацию на Донбассе

В понедельник, 27 января, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 9 раз открыли огонь по украинским позициям. Потерь в течение суток у ВСУ не было.

При этом вечером 26 января в пределах участка разведения №3 (город Петровское Луганской области) боевики совершили провокацию, имитировав нарушение разведения сил и средств украинской стороной. Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Сообщается, что вооруженные террористы, "используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации".

Иллюстрация. Война на Донбассе Корреспондент

Это произошло на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ. "Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятию новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе", – сказано в сообщении ООС.

Карта ООС

Отметим, 27 января "Л/ДНР" обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза рядом с Новотроицким – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Майорского – из гранатометов различных систем;

в районе Кондрашовки Новой – минометный обстрел из 82-мм миномета;

рядом с Южным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новотошковское – с 120-мм миномета – 5 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 января вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Одним из них оказался командир отделения ВСУ Антон Хоба с Сумщины. Герой находился на передовой с 2015 года.

Второй погибший – солдат 28-й ОМБр ВСУ Евгений Щуренко из Одесской области. Он не дожил до 42-летия всего один день.

Также стало известно, что 25 января на Донбассе в зоне проведения ООС погиб военнослужащий ВСУ Михаил Ошурко из Ривненской области.

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