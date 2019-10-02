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2 октября • обновлено в 15:26
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Разведение войск на Донбассе: названо ключевое условие

1.9т Читать материал на украинском

Разведение войск на Донбассе станет возможным лишь в случае, если террористы "Л/ДНР" полностью прекратят обстрелы на соответствующих участках линии разграничения.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. По его словам, командование Операции Объединенных сил перед отводом войск должно будет убедиться в полной безопасности такого шага для мирного населения и военного персонала.

"Относительно отвода – этому процессу должен предшествовать определенный период, когда на этом участке фронта не ведутся обстрелы наших позиций, а также мирных жителей, проживающих на территории, которая граничит с этим участком фронта", – подчеркнул Селезнев.

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"Во-вторых, должна осуществлять свои полномочия определенная наблюдательная миссия ОБСЕ, чтобы немедленно реагировать на все риски и притязания противоположной стороны конфликта", – добавил он.

По словам военного эксперта, командование Операции Объединенных сил "имеет определенный план противодействия", если ситуация именно на участках разведения будет обостряться.

Разведение войск на Донбассе: названо ключевое условие

facebook.com/pressjfo.news

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Донбасс Новости Донбасса
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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Мир Миру
Мир Миру
Україну задовольнить лише допуск українських військових на окуповану російськими найманцями територію Донецької/Луганської областей та встановлення законного контролю на україно-російському кордоні. Інакше "відводити війська" можна аж до кордонів країн НАТО, і це є капітуляцією України та провокацією війни.
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