Разведение войск на Донбассе: названо ключевое условие

Разведение войск на Донбассе станет возможным лишь в случае, если террористы "Л/ДНР" полностью прекратят обстрелы на соответствующих участках линии разграничения.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. По его словам, командование Операции Объединенных сил перед отводом войск должно будет убедиться в полной безопасности такого шага для мирного населения и военного персонала.

"Относительно отвода – этому процессу должен предшествовать определенный период, когда на этом участке фронта не ведутся обстрелы наших позиций, а также мирных жителей, проживающих на территории, которая граничит с этим участком фронта", – подчеркнул Селезнев.

"Во-вторых, должна осуществлять свои полномочия определенная наблюдательная миссия ОБСЕ, чтобы немедленно реагировать на все риски и притязания противоположной стороны конфликта", – добавил он.

По словам военного эксперта, командование Операции Объединенных сил "имеет определенный план противодействия", если ситуация именно на участках разведения будет обостряться.

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