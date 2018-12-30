Разрушенный и пустой: появились показательные фото предновогоднего Донецка

Одна из самых пострадавших частей оккупированного Донецка в конце 2018 года выглядит практически неузнаваемой.

Журналист "Радио. Донбасс. Реалии" проехался по ранее популярному маршруту и запечатлел соответствующие снимки на пятом году войны.

Так, Донецкий железнодорожный вокзал, который был чуть ли не одним из самых популярных мест города стал не таким оживленным, хоть и не превратился в руины. Сейчас поезда оттуда в основном отправляются только в Луганск, а перед Новым годом даже прибавилось пассажиров.

Ж/Д вокзал

Зато пригородный вокзал представляет собой менее привлекательное зрелище – холодное покинутое здание. Уточняется, что в Донецке запустили городской рейс №7 с железнодорожного вокзала, который теперь ходит только до городской больницы №19. А на конечной выстраивается большая очередь.

Автовокзал "Западный" до и после

На другой конечной этого маршрута живет много людей преклонного возраста. В этот микрорайоне до сих пор виднеются забитые фанерой окна, которые являются отголоском прежних обстрелов в 2014-2015 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре блогер показал снимки с оккупированного Донецка, где царили уныние и запустение.