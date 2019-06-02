Разрушенный Донбасс показали с высоты птичьего полета

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕопубликовала в сети видео последствий разрушений на Донбассе.

Ролик выложили на Facebook на официальной странице СММ ОБСЕ. Видео сделано при помощи беспилотных летальных аппаратов.

Сообщается, что военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения.

На опубликованных кадрах показаны результаты обстрела населенных пунктов Чигари и Пикузы Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился список и фотографии защитников Украины, погибших на Донбассе в мае 2019 года.

В течение мая 2019 года воины Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. Количество убитых превышает 50 боевиков.

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