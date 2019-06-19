"Разорвать его на ремни!" Родители 11-летней Даши опознали тело ребенка

Родители 11-летней Дарьи Лукьяненко опознали тело ребенка, найденное 19 июня в выгребной яме соседнего домохозяйства.

Как передает "Крапка", когда тело опознавали, были слышны громкие рыдания. После этого скорая отъехала от дома, который остался в оцеплении полиции.

"К дому пришло очень много местных жителей. Они настроены очень агрессивно. Люди считают, что родители 22-летнего подозреваемого могли знать о преступлении, но скрывали его", – сказано в сообщении.

По словам следователя, родители подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката. Правоохранители рассказали, что парень осознавал, что делал.

Ему грозит пожизненное заключение, но местных жителей такой вердикт не устроил. "Да это что, мы еще и будем его кормить? Разорвать его на ремни!" - требовали они.

Даша Лукьяненко Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемого в убийстве девочки допрашивали два дня, однако он не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!