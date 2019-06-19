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"Разорвать его на ремни!" Родители 11-летней Даши опознали тело ребенка

4.2тЧитать материал на украинском

Родители 11-летней Дарьи Лукьяненко опознали тело ребенка, найденное 19 июня в выгребной яме соседнего домохозяйства.

Как передает "Крапка", когда тело опознавали, были слышны громкие рыдания. После этого скорая отъехала от дома, который остался в оцеплении полиции.

"К дому пришло очень много местных жителей. Они настроены очень агрессивно. Люди считают, что родители 22-летнего подозреваемого могли знать о преступлении, но скрывали его", – сказано в сообщении.

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По словам следователя, родители подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката. Правоохранители рассказали, что парень осознавал, что делал.

Ему грозит пожизненное заключение, но местных жителей такой вердикт не устроил. "Да это что, мы еще и будем его кормить? Разорвать его на ремни!" - требовали они.

Даша Лукьяненко

Даша Лукьяненко

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемого в убийстве девочки допрашивали два дня, однако он не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница.

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Место
УкраинаОдесса
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Мир Миру
Мир Миру
Як люди хочуть, так треба і зробити.
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леня зе
леня зе
Разорвать его на ремни!" -?обычно режут на ремни.но это суть дела не меняет.высказывания смелые.а суд как там,нормальный.за Ганзюк дали 6 лет.6-Карл.шо там с пяти- летним убиенным?хайпанули успокоились?
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